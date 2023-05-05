Украинцы могут получить надбавки к пенсиям: названы главные условия

Право на дополнительные выплаты от государства имеют граждане, которые достигли возраста 70, 75 или 85 лет. Однако для получения надбавки к пенсиям должны быть выполнены некоторые условия.

В Украине, согласно постановлению Кабинета министров, часть пенсионеров могут получать дополнительные выплаты от государства. Об этом пишет издание "Укринфо".

Одним из нюансов постановления является то, что такую надбавку смогут получить только те пенсионеры, которые достигли 75-летия после 1 октября 2021 года. В таком случае сумма доплаты будет зависеть от возраста пенсионера и может быть увеличена до 570 гривен, если возраст человека достиг 85 лет.

Права на надбавку может не быть в том случае, если пенсионер уже получает большую сумму, чем указанные выплаты за счет других пособий или льгот.

Нормы доплат для пенсионеров разных возрастов:

Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет могут предоставить ежемесячную компенсацию в размере 300 грн;

Пенсионерам в возрасте 75 лет и выше предлагают компенсацию до 456 грн;

Пенсионерам в возрасте 85 лет и выше предлагают компенсацию до до 570 грн.

По информации издания, расчет будущей пенсии в Украине зависит от ряда факторов, таких как стаж, индексация, размер заработной платы и т.д.

Куда обратиться, чтобы узнать размер пенсии

Для того, чтобы рассчитать приблизительный размер пенсии нужно узнать свой трудовой стаж, обратившись в следующие ведомства:

Пенсионный фонд Украины. Украинцы могут посетить местное отделение Пенсионного фонда по месту жительства или зарегистрироваться на официальном сайте ПФУ для получения доступа к своей информации о страховом стаже;

Трудовая книжка, в которой указан страховой стаж, учитывающий только за те периоды, в течение которых человек выплачивал взносы в Пенсионный фонд;

Отделение социальной защиты населения, где человеку могут предоставить справку о страховом стаже;

Электронные сервисы. Правительство предоставляет информацию о страховом стаже на некоторых электронных сервисах, проще всего это сделать через портал "Дія".

Как определить размер средней заработной платы

Для определения коэффициента, отражающего отношение средней заработной платы человека к средней зарплате в Украине в течение всего периода трудовой деятельности используется специальная формула.

Пенсия = Страховой стаж × Индивидуальный пенсионный коэффициент × Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Стоит обратить внимание, что данная формула упрощена, поэтому в ней не учитываются некоторые особенности отдельных категорий пенсионеров.

Для получения более точных показателей размера будущей пенсии украинцы могут обратиться в соответствующие органы, указанные выше.

Напомним, в середине апреля пенсионный фонд Украины опубликовал информацию о средних размерах пенсии в разных регионах Украины по состоянию на 1 апреля 2023 года. По данным госструктуры, средняя пенсия украинцев составила 5 238 гривен.

Ранее Фокус объяснял, почему украинцы, продолжающие работать даже после выхода на пенсию, могут остаться без перерасчета пенсионных выплат в апреле.