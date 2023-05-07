Индексация пенсий: кто из украинцев получит дополнительные 1000 гривен в июне

В ПФУ отметили, что на обновленные выплаты могут претендовать определенные категории граждан и предупредили, что перерасчет будет осуществлен задним числом, так как статистика поступает с запозданием.

Украинцам уже в начале лета собираются пересчитать пенсионные выплаты. В Пенсионном фонде в комментарии "Апострофу" рассказали, кто сможет претендовать на дополнительную 1000 гривен.

Доплату к пенсии в размере одной тысячи гривен уже в июне смогут получить украинцы, которые к тому моменту получали выплаты в размере 5842 гривен, а также при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет рабочего стажа.

То есть, те, кто даже после выхода на пенсию продолжили работать и получили минимум 24 месяца дополнительного стажа.

В ПФУ также отметили, что перерасчет происходит задним числом, ведь статистика поступает в ведомство со значительным опозданием.

Перерасчет пенсий: что нужно знать

По информации ведомства, происходит это раз в два года при условии, что по состоянию на март у гражданина есть уже 24 месяца дополнительного стажа. С апреля начинается перерасчет, и только начиная с июня выплаты начинают поступать в обновленном размере. Важно отметить, что сразу идет доплата за два предыдущих месяца, которые были пропущены.

При условии наличия 35 лет стажа и пенсии в размере 5842 грн ежемесячная прибавка после перерасчета составит 333 грн. При условии прибавки за апрель и май у украинцев будет возможность получить в июне дополнительную тысячу гривен. Далее же будут выплачивать ежемесячно по 6175,1 грн.

Согласно статистике, в Украине 2,7 миллиона пенсионеров продолжают работать даже после выхода на заслуженный отдых. Чаще всего это бюджетники — врачи, медики, госслужащие.

Напомним, 1 мая в Пенсионном фонде Украины рассказали, будут ли облагаться благотворительные взносы в рамках так называемых меценатских пенсий, которые уже внедрили в нашей стране.

18 апреля сообщалось, что сокращение населения Украины будет катастрофически влиять на пенсионную систему.