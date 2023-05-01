Меценатские пенсии в Украине: в ПФУ рассказали, будут ли взымать налог

Законодательство Украины не предусматривает, что благотворительные пожертвования юридических и физических лиц будут включены в объект налогообложения. То есть ни пенсионеры, ни меценаты не должны оплачивать никакие налоги.

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В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, будут ли облагаться ли благотворительные взносы в рамках так называемых меценатских пенсий, которые уже внедрили в нашей стране. Об этом пишет издание "На пенсии".

Так, по информации ПФУ, налоговый кодекс Украины не предусматривает, что благотворительные пожертвования юридических и физических лиц будут включены в объект налогообложения. То есть ни пенсионеры, ни меценаты, не должны оплачивать никакие налоги.

Сумма, которую меценат пожертвует конкретному пенсионеру, будут выплачены последнему в рамках следующего выплатного периода. Но, как отмечают в Пенсионном фонде, пенсионеру выдадут только 70% от суммы пожертвования, остальные 30% остаются в ПФУ. Этот остаток распределят между другими пенсионерами, которые получат минимальные выплаты.

Но, перед тем, как сделать пожертвование, меценату нужно зарегистрироваться в личном кабинете на портале ПФУ. Сделать это можно с помощью электронной подписи, "Дія.Підпис" или Bank ID.

Отметим, что Минимальная пенсия в Украине зависит от прожиточного минимума. В 2023 году его размер составляет 2 093 грн. Но в марте состоялась индексация выплат, в рамках которой минимальная пенсия украинцев выросла до 2 505,32 грн.

Как работает механизм меценатских пенсий в Украине

В начале марта 2023 года замминистра социальной политики Дарья Марчак объясняла, что каждый гражданин, проживающий в Украине или за границей, может делать благотворительное пожертвование на любую сумму в ПФУ, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсионных выплат для:

родителей;

бабушек;

дедушек;

небезразличного человека.

"И, таким образом, пенсия для такого человека, в пользу которого внесен благотворительный взнос, будет увеличиваться", — рассказала она.

Тем временем многие украинцы судятся с государством и требуют перерасчета пенсионных выплат. Так, по данным Министерства финансов, на 1 марта 2023 года по решению судов государство должно выплатить 43,1 млрд грн по 333,4 тыс. проигранных дел. Отмечается, что только по отношению к военным пенсиям задолженность государства по решениям судов составляет около 22 млрд грн.

Еще Фокус рассказывал, что на фоне существенно углубившегося во время войны демографического кризиса в Украине количества налогоплательщиков в стране станет слишком мало, чтобы обеспечивать выплаты даже скромных пенсий.