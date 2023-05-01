Меценатські пенсії в Україні: у ПФУ розповіли, чи стягуватимуть податок

Законодавство України не передбачає, що благодійні пожертвування юридичних та фізичних осіб будуть включені до об'єкту оподаткування. Тобто ні пенсіонери, ні меценати не повинні сплачувати жодних податків.

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У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи оподатковуватимуться благодійні внески в межах так званих меценатських пенсій, які вже запровадили в нашій країні. Про це пише видання "На пенсії".

Так, за інформацією ПФУ, податковий кодекс України не передбачає, що благодійні пожертвування юридичних та фізичних осіб будуть включені до об'єкта оподаткування. Тобто ні пенсіонери, ні меценати не повинні сплачувати жодних податків.

Суму, яку меценат пожертвує конкретному пенсіонеру, виплатять останньому в межах наступного виплатного періоду. Але, як зазначають у Пенсійному фонді, пенсіонеру видадуть лише 70% від суми пожертвування, решта 30% залишаються у ПФУ. Цей залишок буде розподілено між іншими пенсіонерами, які отримають мінімальні виплати.

Але перед тим, як зробити пожертву, меценату потрібно зареєструватися в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Зробити це можна за допомогою електронного підпису, "Дія.Підпис" або Bank ID.

Зазначимо, що мінімальна пенсія в Україні залежить від прожиткового мінімуму. У 2023 році його розмір складає 2 093 грн. Але у березні відбулася індексація виплат, у межах якої мінімальна пенсія українців зросла до 2 505,32 грн.

Як працює механізм меценатських пенсій в Україні

На початку березня 2023 року заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак пояснювала, що кожен громадянин, який проживає в Україні чи за кордоном, може робити благодійну пожертву на будь-яку суму в ПФУ, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсійних виплат для:

батьків;

бабусь;

дідусів;

небайдужої людини.

"І, таким чином, пенсія для такої людини, на користь якої внесено благодійний внесок, збільшуватиметься", — розповіла вона.

Тим часом багато українців судяться з державою і вимагають перерахунку пенсійних виплат. Так, за даними Міністерства фінансів, на 1 березня 2023 року за рішенням судів держава має виплатити 43,1 млрд грн по 333,4 тис. програним справам. Зазначається, що лише стосовно військових пенсій заборгованість держави за рішеннями судів становить близько 22 млрд грн.

Ще Фокус розповідав, що на тлі демографічної кризи, що істотно поглибилася під час війни, в Україні кількості платників податків у країні стане замало, щоб забезпечувати виплати навіть скромних пенсій.