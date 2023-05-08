В очередной раз: РФ заблокировала "Зерновую инициативу", — Минразвития

Инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 90 судов. РФ заявляет, что даст судам "зеленый свет" только в том случае, если будут сняты санкции на продажу российских минеральных удобрений.

Россия заблокировала регистрацию и проведение инспекций входящих в Черное море суден, участвующих в "Зерновой сделке". Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в понедельник, 8 мая.

"Российская Федерация в очередной раз фактически остановила "Зерновую инициативу", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Такой подход полностью противоречит условиям действующего Соглашения", — говорится в официальном сообщении профильного министерства.

В Министерстве развития уточнили, что по состоянию на 8 мая инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов. Из них 62 судна, которые идут в украинские порты, чтобы загрузиться зерном.

В свою очередь Россия заявляет о том, что не будет продлевать "зерновую сделку" после 18 мая и расторгает Соглашение, подписанное в пролом году странами-участницами переговоров в Турции. Официальная Москва требует отменить санкции на экспорт российского зерна и удобрений.

Кроме того турецкая сторона высказывает надежду на то, что страны-участницы найдут общий язык и суда, находящиеся в Черном море, получат "зеленый свет" для загрузки зерном и отправки в порты назначения.

"Надеюсь на продление зерновой сделки, шансы на этот счет есть. В этом направлении принимаются необходимые усилия", — сказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в воскресенье, 7 мая.

Напомним, 3 мая в Турции озвучили детали зерновых переговоров с участием Украины и РФ. В турецком Министерстве обороны подчеркнули, что официальная Анкара заинтересована в продолжении зерновой сделки, которая важна не только для поддержки нуждающихся стран, но и регионального мира.

Заметим, что 25 апреля Россия обвинила Украину в атаке по пунктам базирования Черноморского флота в Севастополе и пригрозила непродлением "зерновой сделки".

Днем позже, 26 апреля из-за саботажа РФ 4 судна не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный и вынуждены были ждать согласования их прохода в дополнительное время. После чего Россия в очередной раз приостановила действие "зернового" соглашения.