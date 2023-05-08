"Уничтожить лазейки обхода ограничений: Еврокомиссия предложила 11-й пакет санкций против РФ, — Reuters

Предложение, как сообщают журналисты, направлено на борьбу с обходом существующих торговых ограничений через третьи страны после того, как ЕС назвал Китай, Турцию, ОАЭ, а также страны Центральной Азии и Кавказа потенциальными виновниками.

Глава Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен направила государствам-членам блока предложение по 11-му пакету санкций против России, оно направлено на перекрытие возможности обхода ограничений. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сегодня, 8 мая, пишет Reuters.

По данным издания, Еврокомиссия предложила внести в черный список несколько китайских компаний и ограничить экспорт в страны, которые любым способом причастны к помощи РФ в поиске лазеек от санкций.

Ожидается, что сегодня, 8 мая, 27 стран-членов ЕС, должны согласиться на введение новых санкций, а в среду будет первое обсуждение предложения.

Это предложение якобы направлено на борьбу с обходом существующих торговых ограничений через третьи страны, а речь идет о Китае, Турции, ОАЭ, а также странах Центральной Азии и Кавказа. По словам дипломатов, знакомых с этим предложением, активы семи компаний в Китае будут заблокированы в ЕС, что станет первым для блока наказанием Китая за обвинения Пекина в пособничестве войне России в Украине.

Financial Times в своем сегодняшнем материале пишет, что санкции будут против Semiconductors и King-Pai Technology, базирующиеся в материковом Китае, а также Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments в Гонконге.

По словам источников, среди тех, кто будет добавлен в черный список, также будут лица, подозреваемые в причастности к депортации украинских детей и перемещению культурных ценностей в Россию из зоны боевых действий на Украине.

"На данный момент это будут пустые сосуды, которые затем можно будет наполнить по мере необходимости. Все дело в том, чтобы никогда не использовать его, сначала пойти на дипломатический контакт и предложить техническую помощь", — сказал один из дипломатов ЕС.

При этом, есть предположение, что обсуждения могут затянуться, поскольку это предложение может нарушить экономические и политические связи.

Напомним, 21 апреля в МИД Турции объяснили, почему не вводят санкции против РФ. Руководитель ведомства Мевлют Чавушоглу намекнул, что позиция страны в вопросе российско-украинской войны наиболее объективна в мире. Он заявил, что, несмотря на поддержку Украины, турки должны ставить собственные интересы превыше всего.

Также в Австрии 21 апреля озвучили сумму замороженных российских активов. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Австрия заморозила около 2 миллиардов евро финансовых активов РФ. Глава финансового ведомства Магнус Бруннер заявил, что применение антироссийских экономических санкций отвечает интересам Австрии и других стран Европейского Союза.