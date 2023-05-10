В Украине стартуют масштабные ремонты на АЭС: будут ли отключения света

Зимой все энергоблоки, кроме Запорожской АЭС, которую оккупировали россияне, работали на максимальной от возможной на тот момент мощности. Поэтому теперь оборудование нужно перезагрузить свежим ядерным топливом.

Больше половины атомных энергоблоков в Украине прекратят работу в рамках плановых ремонтов и модернизации. Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", соответствующий график уже подготовлен.

Отмечается, украинские потребители вряд ли почувствуют какие-либо неудобства, поскольку недостаток электроэнергии будут компенсировать за счет теплостанций и импорта. При этом зимой все энергоблоки, кроме Запорожской АЭС, которую оккупировали россияне, работали на максимальной от возможной на тот момент мощности.

"Теперь пришло время перезагрузить энергоблоки свежим ядерным топливом и провести плановые ремонтные работы для обеспечения эффективной их эксплуатации в течение осенне-зимнего периода 2023-2024 годов", — сообщают в "Энергоатоме".

В компании подчеркивают, что нехватка электроэнергии от выработки энергоблоков будет компенсирована работой тепловых станций и импортом из-за рубежа.

"Кроме того, в теплое время года генерация возобновляемой энергетики растет, а потому прохождение ремонтной кампании, хоть и крайне непростой, состоится с минимальными вызовами для энергосистемы и украинцев", – добавили в компании.

Отметим, что в апреле 2023 года глава "Энергоатома" Петр Котин сообщал, что летом на плановом ремонте будет половина из девяти работающих атомных энергоблоков. По его словам, работы продлятся почти два месяца.

Он также добавил, что лето – лучший период для ремонтов, когда можно сделать их с наименьшими затратами и влиянием на энергосистему с точки зрения нехватки электроэнергии.

Добавим, что все энергообъекты Украины из-за массированных ракетных и дроновых атак со стороны ВС РФ этой зимой работали в критических условиях. Оккупанты начиная с октября 2022 года десятки раз атаковали объекты магистральных сетей "Укрэнерго". В результате атак инфраструктура получила масштабные и сложные повреждения.

Тем временем стало известно, что "Энергоатом" будет заниматься производством компонентов ядерного топлива. Так, 16 марта 2023 года министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что подготовка к производству находится на завершающей стадии, в течение этого года должно стартовать промышленное производство.