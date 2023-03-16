Украина сможет сама производить ядерное топливо: озвучены сроки

Как рассказали в компании, сейчас на финальной стадии находится подготовка к производству компонентов. А уже 2026 году планируют выйти на полный цикл изготовления.

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"Энергоатом" начнет производство компонентов ядерного топлива в 2023 году. Об этом 16 марта сообщили в пресс-центре компании.

Сообщается, что президент "Энергоатома" Петр Котин и министр энергетики Украины Герман Галущенко посетили единственное в Украине производство, где будут изготавливать компоненты ядерного топлива для отечественных атомных энергоблоков.

"Украина — одна из первых стран, которая диверсифицировала поставки ядерного топлива, и это дало возможность отказаться от его закупки у России. Наша общая с американскими партнерами задача — как можно быстрее выработать соответствующие типы топлива для того, чтобы вытеснить Россию с рынка ядерного топлива", — отметил Герман Галущенко.

Подготовка к производству находится на завершающей стадии. Сейчас компания завершает процесс лицензирования компонентов ядерного топлива, и уже в течение 2023 года планирует начать их промышленное производство.

Почему Украине важно производить свои компоненты ядерного топлива

Произведенные "Энергоатомом" компоненты будут использованы для изготовления топлива, предназначенного для реакторов типа ВВЭР-440, где раньше использовался российский аналог. Для этого украинские специалисты сейчас работают на шведском предприятии Westinghouse. Именно по их технологии будут производиться отечественные компоненты, на основе которых шведская компания будет производить ядерное топливо для украинских атомных электростанций.

При этом в дальнейшем в "Энергоатоме" планируют выйти на полный цикл изготовления ядерного топлива.

"2026 год — дата, когда сможем полностью производить наше украинское топливо из компонентов, которые изготавливаются здесь. А элементы, которые производить не сможем, будем закупать у партнеров", — рассказал Петр Котин.

Напомним, из-за массированной ракетной атаки РФ по территории Украины 9 марта, Запорожская атомная электростанция оказалась обесточена.

Ранее, 5 марта, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что дипломатические усилия по возвращению Запорожской АЭС под контроль Украины зашли в тупик.