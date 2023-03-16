Україна зможе сама виробляти ядерне паливо: озвучено терміни

Як розповіли у компанії, зараз на фінальній стадії знаходиться підготовка до виробництва компонентів. А вже у 2026 році планують вийти на повний цикл виготовлення.

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"Енергоатом" розпочне виробництво компонентів ядерного палива у 2023 році. Про це 16 березня повідомили у пресцентрі компанії.

Повідомляється, що президент "Енергоатому" Петро Котін та міністр енергетики України Герман Галущенко відвідали єдине в Україні виробництво, де виготовлятимуть компоненти ядерного палива для вітчизняних атомних енергоблоків.

"Україна — одна з перших країн, яка диверсифікувала постачання ядерного палива, і це дало можливість відмовитися від його закупівлі у Росії. Наше спільне з американськими партнерами завдання — якнайшвидше виробити відповідні типи палива для того, щоб витіснити Росію з ринку ядерного палива", – зазначив Герман Галущенко.

Підготовка до виробництва знаходиться на завершальній стадії. Зараз компанія завершує процес ліцензування компонентів ядерного палива, і вже протягом 2023 року планує розпочати їхнє промислове виробництво.

Чому Україні важливо виробляти свої компоненти ядерного палива

Вироблені "Енергоатомом" компоненти буде використано для виготовлення палива, призначеного для реакторів типу ВВЕР-440, де раніше використовувався російський аналог. Для цього українські спеціалісти зараз працюють на шведському підприємстві Westinghouse. Саме за їхньою технологією будуть вироблятися вітчизняні компоненти, на основі яких шведська компанія вироблятиме ядерне паливо для українських атомних електростанцій.

При цьому надалі в Енергоатомі планують вийти на повний цикл виготовлення ядерного палива.

"2026 рік — дата, коли зможемо повністю виробляти наше українське паливо з компонентів, які виготовляються тут. А елементи, які виробляти не зможемо, закуповуватимемо у партнерів", — розповів Петро Котін.

Нагадаємо, через масовану ракетну атаку РФ по території України 9 березня, Запорізька атомна електростанція виявилася знеструмленою.

Раніше, 5 березня, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що дипломатичні зусилля щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України зайшли в глухий кут.