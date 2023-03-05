"Ситуація зайшла в глухий кут". Галущенко розповів, що відбувається на захопленій Запорізькій АЕС

За словами міністра енергетики України, росіяни так неакуратно і непрофесійно поводяться з високотехнологічним обладнанням на атомній станції, що, мабуть, хочуть її залишити в неробочому стані під час відступу.

Related video

Дипломатичні зусилля щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України зайшли в глухий кут. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону в неділю, 5 березня.

"Станом на зараз ситуація зайшла в глухий кут. Росіяни випустили указ, що ЗАЕС — це "федеральна" власність, зареєстрована в Москві під назвою "Запорізька станція", — констатував Галущенко.

Глава профільного міністерства пояснив, що позиція України, яку він озвучує на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори щодо ЗАЕС мають ґрунтуватися на демілітаризації станції та на виході з території Запорізької атомної електростанції всіх працівників "Росатому".

"Український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об'єктом", — наголосив Галущенко.

Окупація Запорізької АЕС: яка зараз ситуація на станції

Міністр енергетики України попередив про те, що ситуація на окупованій ЗС РФ Запорізькій АЕС наближається до критичної, каже міністр. МАГАТЕ, за його словами, повідомило, що через неправильний режим експлуатації стан обладнання на станції лише погіршується.

"Росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції. Є відчуття, що одна з цілей загарбників після деокупації залишити нам її в неробочому стані", — резюмував Галущенко.

[ + – ] Герман Галущенко: "Росіяни на ЗАЕС поводяться вкрай непрофесійно"

Нагадаємо, до повномасштабного російського вторгнення в Україну на Запорізькій АЕС працювало 11 тисяч осіб. Наразі залишилася лише п'ята частина — 2 000 працівників. Усі вони уклали договори з "Росатомом".

Фокус також писав про те, що Росія розмістила 600 мобілізованих росіян та курсантів у бомбосховищі на території ЗАЕС в Енергодарі. Тут вони мають перечекати, доки їх не відправлять на фронт у Донецьку область.