"Ситуация зашла в тупик". Галущенко рассказал, что происходит на захваченной Запорожской АЭС

По словам министра энергетики Украины, россияне так неаккуратно и непрофессионально обращаются с высокотехнологическим оборудованием на атомной станции, что, по всей видимости, хотят ее оставить в нерабочем состоянии во время отступления.

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Дипломатические усилия по возвращению Запорожской АЭС под контроль Украины зашли в тупик. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона в воскресенье, 5 марта.

"По состоянию на данный момент, ситуация зашла в тупик. Россияне выпустили указ, что ЗАЭС — это "федеральная" собственность, зарегистрированная в Москве под названием "Запорожская станция", — констатировал Галущенко.

Глава профильного министерства объяснил, что позиция Украины, которую он озвучивает на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны основываться на демилитаризации станции и на выходе с территории Запорожской атомной электростанции всех работников "Росатома".

"Украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным объектом", — подчеркнул Галущенко.

Оккупация Запорожской АЭС: какая сейчас ситуация на станции

Министр энергетики Украины предупредил о том, что ситуация на оккупированной ВС РФ Запорожской АЭС приближается к критической, говорит министр. МАГАТЭ, по его словам, сообщило, что из-за неправильного режима эксплуатации состояние оборудования на станции только ухудшается.

"Россияне крайне непрофессионально ведут себя на станции. Есть ощущение, что одна из целей захватчиков — после деоккупации оставить нам ее в нерабочем состоянии", — резюмировал Галущенко.

[ + – ] Герман Галущенко: "Россияне на ЗАЭС ведут себя крайне непрофессионально"

Напомним, до полномасштабного российского вторжения в Украину на Запорожской АЭС работало 11 000 человек. Сейчас осталась только пятая часть – 2 000 работников. Все они заключили договоры с "Росатомом".

Фокус также писал о том, что Россия разместила 600 мобилизованных россиян и курсантов в бомбоубежище на территории ЗАЭС в Энергодаре. Здесь они должны переждать, пока их не отправят на фронт в Донецкую область.