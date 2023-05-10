Отказ от доллара: Пакистан хочет платить за импорт российской нефти в юанях, – Bloomberg

По мнению журналистов, стремление Исламабада оплачивать нефть китайской валютой созвучно желанию России отказаться от использования доллара или евро для экспорта и амбициям Поднебесной вывести юань на мировой рынок, чтобы подорвать доминирование доллара.

Пакистан разместил заказ на разовую партию российской нефти, но заинтересован в долгосрочной перспективе покупки нефти за юани. Об этом заявил министр энергетики страны Хуррам Дастгир Хан, сообщает Bloomberg.

По словам чиновника, первая партия была оплачена долларами США, но Исламабад хотел бы осуществлять дальнейшие закупки нефти в юанях, поскольку страна имеет соглашение о валютных свопах с КНР.

"Мы надеемся, что если это станет долгосрочной сделкой, то это будет операция в рупиях и китайской валюте. И, возможно, этот валютный своп должен стать больше, чтобы мы могли воспользоваться другими возможностями, которые могут возникнуть", – сказал Хан.

"Такая сделка отвечала бы стремлению России отказаться от использования доллара или евро для экспорта и амбициям Китая вывести юань на мировой рынок, чтобы подорвать доминирование доллара", – пишет агентство.

Кроме того, это также принесло бы определенное облегчение зависимому от импорта энергоносителей Пакистану, который пытается восстановить застопорившийся пакет помощи от МВФ в сумме 6,5 миллиарда долларов, чтобы избежать дефолта.

Первый груз российской нефти, приобретенный со скидкой, прибудет в Пакистан в течение месяца, сообщил Bloomberg представитель нефтяного департамента министерства энергетики.

"Использование юаня в мировой торговле, хотя и остается мизерным по сравнению с долларом, но, похоже, набирает обороты. Бразильский производитель целлюлозы из лиственных пород дерева Suzano SA рассматривает возможность продавать свою продукцию в Китай в юанях, а Бангладеш недавно договорилась с Россией о выплате 300 миллионов долларов, связанных со строительством атомной электростанции вблизи Дакки, в юанях", – пишет издание со ссылкой на информированные источники.

Напомним, большинство торговых расчетов в России планируется перевести на китайский юань. 23 марта Фокус разбирался, почему страна-агрессор заинтересована в китайской валюте и удастся ли ей реализовать задуманное.

1 октября 2016 года китайский юань стал одной из резервных валют МВФ. Другими резервными валютами Фонда являются американский доллар, евро, японская йена и британский фунт.