Китайская авантюра: поможет ли России запланированный переход расчетов на юань

В России планируется большинство торговых расчетов перевести на китайский юань. Почему страна-агрессор заинтересована в китайской валюте и удастся ли ей реализовать задуманное?

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Россия намерена активизировать внешние платежи в валюте КНР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, что эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах", — заявил Путин.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк скептически оценил намерения РФ по расширению расчетов в юанях.

"Даже переход на "торговлю в юанях" все равно не позволит России купить себе "победу", продавить "мирный план" на своих условиях и упразднить существенные юридические, финансовые и физические проблемы…" — написал Подоляк.

Как рассказал Фокусу аналитик финансовых рынков Иван Угляница, сейчас в России расчеты по внешнеэкономическим контрактам идут в долларах, в евро, а также в локальных валютах за счет кредитов, то есть, поставок в долг.

"В частности, речь о расчетах в локальных валютах, по крайней мере, частично, с Турцией, ОАЭ, Китаем, Индией и так далее. Также не полностью заблокирован и доллар для расчетов – есть значительное количество коммерческих банков, которые пока не под санкциями, для которых долларовые корсчета работают", — говорит эксперт.

По его словам, юань, как и другие локальные валюты (турецкая лира, дирхам ОАЭ, индийская рупия), куда Россия пытается сместить расчеты по торговым и движение по финансовым операциям, помогает обходить или частично смягчать эффект от западных санкций.

"Но это инструменты очень сомнительны с точки зрения замещения резервных валют (доллара, евро). Эти валюты не свободно конвертируемы, их обменный курс и обращение находится под большим контролем и с ограничениями со стороны соответствующих стран", — пояснил Иван Угляница.

Эксперты сомневаются, что стране-агрессору действительно удастся перевести большую часть своих расчетов по внешним контрактам на юань.

По мнению экспертов, заменить доллар в расчетах со странами стране-агрессору будет крайне непросто. Фото: Facebook / НБУ

Экс-член Совета НБУ Виталий Шапран говорит, что номинальный масштаб экономики КНР не так велик, как в США и ЕС. Также системы межбанковских расчетов в юанях не готовы к тому, чтобы валюту использовали как основную резервную.

"Оказалось, что значительный объем юаней, который ЦБ РФ разместил в КНР, не так просто забрать обратно, под это нужен определенный товарный поток. Рынок КНР не готов для свободного притока и оттока капитала в сотнях миллиардов юаней", — уверен Виталий Шапран.

Как Фокус писал, западные СМИ информируют, что ведущаяся сейчас в области экономики логика дискуссии между Кремлем и Пекином сводится к тому, что Россия превращается в сырьевой придаток Китая.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкэн заявил, что Китай внимательно наблюдает реакцию Вашингтона на войну в Украине. По его словам, Китай пока воздерживается от предоставления вооружений России.