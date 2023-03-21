"Юань станет основной торговой валютой": Путин превращает РФ в сырьевую колонию Китая, — FT

Источник в Кремле сообщил западным СМИ, что ведущаяся сейчас в области экономики логика дискуссии между Кремлем и Пекином сводится к тому, что Россия превращается в сырьевой придаток Китая.

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Западная пресса начала подводить первые итоги визита главы лидера Китая Си Цзиньпина в Москву и уже окрестила переговоры между Кремлем и Пекином, как подчеркивающие роль России как "младшего партнера" Китая. Об этом пишет Financial Times.

По словам источника, близкого к Кремлю, логика дискуссии между Китаем и Россией, которая сейчас ведется в области экономики, сводится к тому, что РФ превращается в сырьевой придаток КНР.

"Логика событий подсказывает, что мы полностью становимся китайской ресурсной колонией. Наши серверы будут от Huawei. Мы станем основными поставщиками в Китай всего. Они будут получать газ из "Силы Сибири". До конца 2023 года юань станет нашей основной торговой валютой", — сказал он.

Эксперты Международного института стратегических исследований считают, что асимметричность российско-китайских отношений усилилась после введения против РФ санкций и что Китай может использовать в свою пользу острую потребность России в покупателях энергоресурсов.

"Трудно скрыть тот факт, что Россия теперь младший партнер", — говорит сотрудница Института Мария Шагина.

Лидер Китая Си Цзиньпин во время переговоров с Путиным в Москве 20 марта предложил не столь масштабную поддержку, на которую надеялся глава Кремля, сообщили аналитики "Института изучения войны" в сведении за 20 марта. На встрече Путина и Си Цзиньпина оба лидера хвалили китайско-российские связи, однако выразили разное видение масштаба будущих отношений.

Также аналитики ISW заявили, что глава КНР Си Цзиньпин вряд ли готов объединиться с президентом РФ Владимиром Путиным в его борьбе против Запада.