Полной поддержки не будет: Цзиньпин сказал не то, что Путин хотел услышать на встрече, — ISW

По мнению аналитиков, в Кремле от лидера Поднебесной ожидают агрессивной позиции в отношении союзников Украины. Однако Си Цзиньпин не спешит называть Запад своим врагом.

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Председатель КНР и лидер компартии Китая Си Цзиньпин во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 20 марта предложил не столь масштабную поддержку, на которую, вероятно, надеялся глава Кремля. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке за 20 марта.

На встрече Путина и Си Цзиньпина оба лидера хвалили китайско-российские связи, однако высказали разное видение относительно масштаба будущих отношений, если сравнивать с текстами статей, которые оба опубликованных в преддверии переговоров в Кремле.

В статье Путина в китайских государственных СМИ шла речь о том, что РФ и КНР выстраивают партнерство для многополярного миропорядка, тогда как коллективный Запад стремится к доминированию и политике двойного сдерживания (Пекина и Москвы).

В статье Си, опубликованной "Российской газетой", описывалась не столь агрессивная конечная цель двусторонних отношений, а Запад не назывался врагом напрямую. Лидер коммунистического Китая настаивал на роли своей страны как посредника в мирном урегулировании войны в Украине.

Путин ответил тем, что РФ приветствует стремление Китая "сыграть конструктивную роль в управлении кризисом" в Украине. Однако, по мнению аналитиков он надеялся столь же агрессивную позицию Пекина в отношении Запада.

Отказ главы КНР явно занять сторону Москвы в геополитическом конфликте с Западом, каким его представляет Владимир Путин, военные исследователи называют отступлением от декларативной "безграничной дружбы" РФ и КНР.

Риторика Си говорит о том, что он не склонен к полной экономической и политической поддержке России, чтобы помочь восполнить просчеты в войне.

Они выражают примерно общее представление относительно экономического партнерства, и это может указывать на возможные торговые сделки и экономические соглашения, которые подпишут после встречи Путина и Си Цзиньпина. Некоторые из них могут быть направлены на обход западных санкций.

Сохраняется неопределенность и в том, что касается возможных поставок китайского оружия России.

Напомним, что накануне, 20 марта, неформальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Кремле продолжались 4,5 часа. После беседы в представительском кабинете в первом корпусе Кремля общение глав государств продолжилось за обеденным столом. Путин угощал китайского гостя супом из осетрины, блинами с мясом перепелов, олениной в вишневом соусе и дальневосточными морепродуктами, на десерт был торт.

Ранее Фокус сообщал о том, как в Пекине рассказывали о восьмой по счету встрече Путина и Си Цзиньпина.