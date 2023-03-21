Повної підтримки не буде: Цзіньпін сказав не те, що Путін хотів почути на зустрічі — ISW

На думку аналітиків, у Кремлі від лідера Піднебесної очікують агресивної позиції щодо союзників України. Однак Сі Цзіньпін не поспішає називати Захід своїм ворогом.

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Голова КНР і лідер компартії Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві 20 березня запропонував не таку масштабну підтримку, на яку, ймовірно, сподівався глава Кремля. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні за 20 березня.

На зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна обидва лідери хвалили китайсько-російські зв'язки, проте висловили різне бачення щодо масштабу майбутніх відносин, якщо порівнювати з текстами статтей, які були обидві опубліковані напередодні переговорів у Кремлі.

У статті Путіна в китайських державних ЗМІ йшлося про те, що РФ і КНР вибудовують партнерство для багатополярного світопорядку, тоді як колективний Захід прагне домінування та політики подвійного стримування (Пекіна та Москви).

У статті Сі, опублікованій "Російською газетою", описувалася менш агресивна кінцева мета двосторонніх відносин, а Захід не називався ворогом напряму. Лідер комуністичного Китаю наполягав на ролі своєї країни як посередника у мирному врегулюванні війни в Україні.

Путін відповів тим, що РФ вітає прагнення Китаю "зіграти конструктивну роль в управлінні кризою" в Україні. Однак, на думку аналітиків, він сподівався настільки ж агресивну позицію Пекіна щодо Заходу.

Відмова глави КНР явно зайняти бік Москви в геополітичному конфлікті із Заходом, яким його уявляє Володимир Путін, військові дослідники називають відступом від декларативної "безмежної дружби" РФ та КНР.

Риторика Сі говорить про те, що він не схильний до повної економічної та політичної підтримки Росії, щоб допомогти заповнити прорахунки у війні.

Вони висловлюють приблизно загальне уявлення щодо економічного партнерства, і це може вказувати на можливі торгові угоди та економічні угоди, які підпишуть після зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна. Деякі з них можуть бути спрямовані на обхід західних санкцій.

Зберігається невизначеність і щодо можливих поставок китайської зброї Росії.

Нагадаємо, що напередодні, 20 березня, неформальні переговори Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна у Кремлі тривали 4,5 години. Після розмови у представницькому кабінеті у першому корпусі Кремля спілкування глав держав продовжилося за обіднім столом. Путін пригощав китайського гостя супом з осетрини, млинцями з м'ясом перепелів, олениною у вишневому соусі та далекосхідними морепродуктами, на десерт був торт.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Пекіні розповідали про восьму за рахунком зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна.