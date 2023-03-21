"Юань стане основною торговою валютою": Путін перетворює РФ на сировинну колонію Китаю, — FT

Джерело в Кремлі повідомило західним ЗМІ, що логіка дискусії між Кремлем та Пекіном, яка ведеться зараз в галузі економіки, зводиться до того, що Росія перетворюється на сировинний придаток Китаю.

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Західна преса почала підбивати перші підсумки візиту голови лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви і вже охрестила перемовини між Кремлем і Пекіном, як такі, що підкреслюють роль Росії як "молодшого партнера" Китаю. Про це пише Financial Times.

За словами джерела видання, близького до Кремля, логіка дискусії між Китаєм та Росією, яка зараз ведеться в галузі економіки, зводиться до того, що РФ перетворюється на сировинний придаток КНР.

"Логіка подій підказує, що ми повністю стаємо китайською ресурсною колонією. Наші сервери будуть від Huawei. Ми станемо основними постачальниками в Китай всього. Вони отримуватимуть газ із "Сили Сибіру". До кінця 2023 року юань стане нашою основною торговою валютою", — сказав співрозмовник видання.

Експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважають, що асиметричність російсько-китайських відносин посилилася після запровадження проти РФ санкцій, і що Китай може використати на свою користь гостру потребу Росії в покупцях енергоресурсів.

"Важко приховати той факт, що Росія тепер молодший партнер", — говорить співробітниця Інституту Марія Шагіна.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів з Путіним у Москві 20 березня запропонував не таку масштабну підтримку, на яку сподівався глава Кремля, повідомили аналітики "Інституту вивчення війни" у зведенні за 20 березня. На зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна обидва лідери хвалили китайсько-російські зв'язки, проте висловили різне бачення щодо масштабу майбутніх відносин.

Також аналітики ISW заявили, що глава КНР Сі Цзіньпін навряд чи готовий об'єднатися із президентом РФ Володимиром Путіним у його боротьбі проти Заходу.