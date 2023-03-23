Китайська авантюра: чи допоможе Росії запланований перехід розрахунків на юань

У Росії планують більшість торговельних розрахунків перевести на китайський юань. Чому країна-агресор зацікавлена у китайській валюті і чи вдасться їй реалізувати задумане?

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РФ має намір активізувати зовнішні платежі у валюті КНР. Про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Ми за використання китайських юанів у розрахунках між Росією та країнами Азії, Африки, Латинської Америки. Впевнений, ці форми розрахунків у юанях розвиватимуться між російськими партнерами та їхніми колегами у третіх країнах", — заявив Путін.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк скептично оцінив наміри РФ щодо розширення розрахунків в юанях.

"Навіть перехід на "торгівлю в юанях" все одно не дозволить Росії купити собі "перемогу", продавити "мирний план" на своїх умовах та скасувати суттєві юридичні, фінансові та фізичні проблеми…", — написав Подоляк.

Як розповів Фокусу аналітик фінансових ринків Іван Угляниця, зараз у Росії розрахунки за зовнішньо-економічними контрактами йдуть у доларах, у євро, а також у локальних валютах коштом кредитів, тобто постачання в борг.

"Зокрема мова про розрахунки в локальних валютах, принаймні частково, із Туреччиною, ОАЕ, Китаєм, Індією і так далі. Також не повністю заблокований і долар для розрахунків – є значна кількість комерційних банків, які поки що не під санкціями, для яких доларові коррахунки працюють", — каже експерт.

За його словами, юань, як і інші локальні валюти (турецька ліра, дірхам ОАЕ, індійська рупія), куди Росія намагається змістити розрахунки по торгових та рух по фінансових операціях допомагає обходити або частково пом’якшувати ефект від західних санкцій.

"Але це інструменти дуже сумнівні з точки зору заміщення резервних валют (долара, євро). Ці валюти не вільноконвертовані, їх обмінний курс та обіг знаходиться під великим контролем та обмеженнями з боку відповідних країн", — пояснив Іван Угляниця.

Експерти сумніваються, що країні-агресору дійсно вдасться перевести більшу частину своїх розрахунків за зовнішніми контрактами на юань.

За думкою експертів, замінити долар у розрахунках з країнами країні-агресору буде вкрай непросто Фото: Facebook / НБУ

Ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран каже, що номінальний масштаб економіки КНР — не такий великий, як в США і ЄС. Також системи міжбанківських розрахунків у юанях не готові до того, щоб валюту використовували, як основну резервну.

"Виявилось що значний обсяг юанів, який ЦБ рф розмістив у КНР, не так просто забрати назад, під це потрібний певний товарний потік. Ринок КНР не готовий для вільного притоку та відтоку капіталу у сотнях мільярдів юанів", — впевнений Віталій Шапран

Як Фокус писав, західні ЗМІ інформують, що логіка дискусії між Кремлем та Пекіном, яка ведеться зараз в галузі економіки, зводиться до того, що Росія перетворюється на сировинний придаток Китаю.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай уважно спостерігає реакцію Вашингтона на війну в Україні. За його словами, Китай поки що утримується від надання озброєнь Росії.