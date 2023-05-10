В Украине запустили программу компенсации за поврежденное жилье: как подать заявку
Компенсация предусмотрена для владельцев частных домов и квартир, находящихся на освобожденной территории.
В Украине с 10 мая 2023 года запустили программу компенсации за поврежденное жилье єВідновлення. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
В рамках программы государственную денежную помощь будут предоставлять для мелкого или некапитального ремонта жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения России. Деньги можно будет использовать для ремонта:
- кровли;
- замены окон или дверей;
- восстановление пола и так далее.
Кому будут выплачивать компенсацию?
Компенсация предусмотрена для владельцев частных домов и квартир, находящихся на освобожденной территории и где не сделан ремонт собственными силами. Компенсация начисляется за жилье, которое:
- повреждено из-за военных действий после 24 февраля 2022 года;
- находится на неоккупированной территории Украины;
- подлежит восстановлению;
- отремонтировано только частично или совсем не отремонтировано.
Как получить выплаты?
Чтобы получить денежную помощь, нужно:
- подать уведомление о поврежденном имуществе в мобильном приложении или на сайте "Дія" (если не делали этого раньше);
- открыть в банке специальный счет "єВідновлення" (онлайн в приложении банка или вживую в отделении). Такая карточка выдается в "ПриватБанке", "Монобанке", "А банке", "Sense Банк", "Пумбе";
- подать заявление о финансовой помощи в "Дія";
- заявку рассмотрит комиссия местных властей и установит сумму денежной помощи. О решении сообщат по телефону;
- дождитесь уведомления о решении комиссии в "Дія";
- получите деньги на карту.
Выплаченные деньги можно будет использовать только на товары для ремонта или ремонтные услуги. Конкретная сумма определяется комиссией на основе расчетов, утвержденных в постановлении Кабмина Украины о порядке компенсации.
Кто получит компенсацию в первую очередь?
- Участники боевых действий;
- люди с инвалидностью в результате войны;
- ветераны войны;
- члены семей погибших военных;
- мобилизованные;
- многодетные семьи;
- люди с инвалидностью I и II группы;
- родители-воспитатели детских домов семейного типа;
- опекуны/попечители, приемные родители и патронатные воспитатели;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что украинцам, которые из-за войны лишились жилья, будут предоставлять компенсацию за разрушенные дома, но недвижимость, купленную за эти деньги, нельзя будет перепродать неопределенное время.