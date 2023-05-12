До 1500 гривен: кому в Украине повысят пенсии в 2023 году

По словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, средний размер пенсии после индексации составит 4200–4 600 гривен.

Несмотря на приоритет расходов на оборонную сферу, Украина не отказалась от повышения пенсий в 2023 год. Фокус рассказывает, кому и на сколько будут повышены пенсии до конца текущего года.

Как рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, в 2023 году индексацию пенсий должны ощутить 10,5 миллионов украинцев. Во время войны от традиционной с 2019 года индексации пенсий можно было отказаться, учитывая войну, но в правительстве решили этого не делать.

Минимальный предел увеличения пенсии составит 100 гривен, а максимальный — 1500 гривен.

"Мы говорим о совершении перерасчета для работающих пенсионеров, то есть людей, которые достигли пенсионного возраста, обрели право на пенсию, но при этом продолжают работать. Собственно для них будет происходить перерасчет из-за того, что им будет рассчитана в их пенсионной формуле увеличенный страховой стаж. Это приведет к увеличению их пенсий", — рассказала Марчак.

При этом замминистра призвала не путать понятия перерасчета и индексации пенсий.

"Для других категорий пенсионеров мы говорим именно об индексации пенсий, то есть корректировку размеров пенсионных выплат с учетом как размера инфляции, так и увеличения средней заработной платы за предыдущие годы", — добавила Марчак.

Согласно закону, размер индексации должен составлять 19,7% от получаемых пенсионных выплат.

Кому проиндексировали пенсии с марта 2023 года

С 1 марта были проиндексированы пенсии для таких категорий пенсионеров:

5,2 миллиона гражданских пенсионеров, которым пенсия была назначена в соответствии с законом № 1058; для них пенсии будут увеличены за счет индексации на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия;

4,2 миллиона человек, чьи пенсии увеличатся за счет повышения фиксированного размера минимальных пенсионных выплат;

500 тысяч пенсионеров правоохранительных органов;

94,5 тысяч человек, получающих пенсии по инвалидности (травмы, заболевания, ликвидаторы ЧАЭС).

Как отметила заместитель министра, существует также еще одна категория пенсионеров, выплаты которых ранее не подлежали индексации.

"Мы говорим о тех гражданах, у которых низкие пенсии, и им уже установлены дополнительные выплаты от государства — гарантированная минимальная пенсия в зависимости от возраста. Всю эту гарантированную минимальную пенсию мы также индексируем", — сказала Марчак.

Кому повысят пенсии в апреле и июне 2023 года

По словам Марчак, с 1 апреля был проведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом увеличения трудового стажа.

А повышение пенсий в июле будет проиндексировано почти для 300 тысяч представителей следующих профессий:

государственные служащие;

работники органов местного самоуправления;

ученые.

Компенсационные выплаты в 2023 году

Марчак подчеркнула, что все дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты, которые были назначены по инициативе президента в 2020 году для пенсионеров старше 70 лет — сохранятся.

Ежемесячные компенсационные выплаты пенсионерам, чья пенсия не достигает 10 340 гривен, будут следующими:

до 570 гривен — лицам старше 80 лет;

до 456 гривен — для людей в возрасте от 75 до 80 лет;

до 300 гривен — пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет.

Насколько вырастут пенсии в 2023 году

После индексации пенсии украинцев с 1 марта 2023 года увеличатся в среднем на 400-700 грн. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Средний размер пенсии после индексации составит 4200–4600 гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине некоторые категории граждан рискуют остаться без пенсии после проверки получателей социальных выплат специалистами Министерства финансов и Пенсионного фонда Украины.