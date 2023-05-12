Банки обновили ставки по кредитам: во сколько теперь обойдется займ украинцам

Кредиты, как следует из информации Нацбанка, для украинцев стали несколько дешевле. Так, в апреле 2023 года ставки по новым займам для населения снизились на 0,3 п.п. и составляют 36,1% годовых.

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2023 года в национальной валюте снизились на 0,3 процентных пункта (п.п.) — до 36,1% годовых. Соответственно, кредитный портфель сократился. Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

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Так, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 2,6% до 2,2% годовых.

В апреле 2023 года средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте снизилисьна 0.3 процентных пункта Фото: НБУ

В то же время Ставки по кредитам в гривне для предприятий за апрель остались на прежнем уровне — 20,2% годовых, а вот по валютным выросли с 6,2% до 6,8%.

Кредитный портфель банков за апрель сократился на 1% — до 963 миллиарда гривен Фото: НБУ

Кредитный портфель банков за апрель сократился на 1% — до 963 миллиарда гривен, в том числе для населения сокращение произошло на 0,4% — до 205 миллиарда гривен. Для предприятий кредитный портфель тоже несколько снизился. Сокращение составило 1,1% — до 736 миллиарда гривен.

Напомним, с 11 марта 2023 года в Украине действуют новые нормативы формирования банками резервов по средствам "до востребования" в банках. По информации НБУ, снижение объема свободных средств в банковской системе будет побуждать банки к более активной конкуренции именно за срочные средства физических лиц и к дальнейшему повышению ставок по гривневым депозитам.

Какие кредиты доступны физлицам в 2023 году

По данным НБУ, в 2022 году банками было выдано 2009 ипотечных кредитов, а общая их сумма составила 1,96 млрд грн. Если сравнивать с 2021 годом, новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Но если в первые месяцы войны банки вообще почти массово прекратили выдавать кредиты физлицам из-за отсутствия спроса, то со второго полугодия 2022 года рынок кредитов для населения начал восстанавливаться. Уже в феврале глава правления "Юнекс Банка" Иван Свитек рассказывал Фокусу,что кредитование населения сегодня уже идет достаточно активно.

"Банки и небанковские учреждения сосредоточены, прежде всего, на небольших кредитах наличными и карточных лимитах, поскольку эти продукты могут существовать в условиях дороговизны ресурсов. Что касается более сложных продуктов, как ипотека, автокредитование, то будут сделаны только очень осторожные шаги. Вполне вероятно оживление лизинга в части финансирования автомобилей", — отметил он.

А еще осенью 2022 года заработала правительственная программа льготного ипотечного кредитования "єОселя". По словам экспертов большинство новых кредитов в 2023 году будет выдано именно в рамках этой программы.

"Национальный банк ожидает, что эти меры будут способствовать росту доли срочных депозитов в системе и минимизации рисков для курсовой и ценовой устойчивости Украины", — отметили в пресс-службе регулятора.

Тем временем в Украине ввели облегченные условия погашения кредитов для некоторых ВПЛ. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.