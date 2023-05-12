Тарифы на свет дорожают: украинцам рассказали, как изменятся цифры в платежках

Как объяснил народный депутат Сергей Нагорняк, даже после пересмотра тарифов хозяйства, которые получали субсидии, в дальнейшем будут их получать.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, изучает вариант, в рамках которого тарифы на свет повысят до 2,88 грн за кВт/ч. Тогда сумма в платежках украинцев увеличится на 200-300 грн, сообщил в эфире телемарафона член комитета парламента по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк.

"Сегодня национальный регулятор рассматривает возможность поднятия тарифов для всех категорий населения с 1,44 до 2,88 копеек. Ориентировочно на семью это от 200 до 300 гривен увеличения платежки. Те хозяйства, которые получали субсидии, и в дальнейшем будут их получать", – рассказал он.

По его словам, решение об увеличении тарифов на электроэнергию частично покроет дефицит средств компаний "Энергоатом" и "Укрэнерго". Компании нуждаются в немалых деньгах для восстановления поврежденных российскими атаками объектов энергетики.

Напомним, до конца весны украинцы будут оплачивать электричество по старым ценам, а именно:

1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч (включительно) в месяц;

1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч (включительно) в месяц.

Что будет со светом летом

Больше половины атомных энергоблоков в Украине прекратят работу в рамках плановых ремонтов и модернизации. При этом в компании "Энергоатом" уверяют, что украинские потребители вряд ли почувствуют какие-либо неудобства, поскольку недостаток электроэнергии будут компенсировать за счет теплостанций и импорта.

"Кроме того, в теплое время года генерация возобновляемой энергетики растет, а потому прохождение ремонтной кампании, хоть и крайне непростой, состоится с минимальными вызовами для энергосистемы и украинцев", – объяснили энергетики.

Напомним также, что 5 мая 2023 года редседатель НКРЭКУ Константин Ущаповский 5 мая заявил, что экономически обоснованная цена на электроэнергию для населения сейчас составляет более 6 грн за кВт-ч. По его словам, фиксированная цена удерживается на льготном уровне за счет механизма возложения специальных обязанностей на государственных производителей электрической энергии — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго"