Веерные отключения уже летом: в Укрэнерго рассказали, как в Украине справятся с дефицитом мощности

Летом из-за ремонтов электростанций в энергосистеме Украины снова возникнет дефицит мощности. В Укрэнерго объяснили: избежать дефицита можно будет только благодаря импорту, поскольку строительство системы накопления электроэнергии занимает несколько лет и требует многомиллиардных инвестиций.

Украинские энергетики объяснили, почему не смогут накопить за летний период электроэнергию в качестве резерва для покрытия возможного дефицита. Об этом в понедельник, 15 мая, заявили в пресс-службе компании "Укрэнерго".

По информации пресс-службы, украинская энергосистема за лето должна активировать все резервы для обеспечения потребителей, в то время, как электростанции ремонтируются после обстрелов российских оккупантов и изнурительной работы на максимальных мощностях.

В то же время, способ накопить электроэнергию, чтобы затем использовать, когда возникнет дефицит, Украине не подходит — в стране нет таких систем накопления. Самая крупная на сегодняшних день система накопления электроэнергии (расположена в США) имеет мощность 400 МВт, что приблизительно равняется объемам двух блоков украинских ТЭС. Емкости такой системы в 1600 МВт-ч может хватит для того, чтобы обеспечить электроэнергией около 300 тысяч домов в течение четырех часов.

При этом, строительство подобной системы занимает около двух лет, требует многомиллиардных инвестиций и все равно не позволяет сохранять энергию дольше двух недель.

В пример в Укрэнерго привели масштабный проект строительства системы накопления энергии в Дании, которая позволит "консервировать" электроэнергию ветровых электростанций в виде тепла — в расплавленной соли при температуре 700 градусов. Несмотря на то, что такое хранение считается долговременным, на практике оно позволит сохранить энергию максимум на две недели.

Что говорят о состоянии украинской энергетики в Минэнерго

По данным ведомства, из-за ракетных обстрелов со стороны РФ с октября прошлого года по март текущего, на украинских ТЭС было повреждено 19 блоков, некоторые из них по несколько раз. Серьезные повреждения получили также гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали. Сейчас, согласно данным Минэнерго, энергетическая система работает стабильно, а генерация полностью обеспечивает потребление. "Энергетики продолжают фиксировать повреждение инфраструктуры вследствие постоянных вражеских обстрелов на прифронтовых и приграничных с РФ территориях. В частности, без электроснабжения остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Работают над возобновлением электроснабжения и энергетики в областях, где ведутся боевые действия или вражеские обстрелы. За сутки удалось вернуть свет для 8,3 тысяч потребителей. Большинство из них – это абоненты в Запорожской области", — говорится в сообщении министерства.

Украинская система накопления энергии

На сегодняшний день в Украине сертифицирована одна система накопления электроэнергии мощностью всего 1 МВт и емкостью 2,25 МВт-час. Также в процессе строительства находится еще несколько проектов, однако в современных реалиях сроки их введения в работу предсказать сложно.

Как покрыть дефицит мощности?

Лучшим решением для покрытия дефицита мощности в Укрэнерго называют импорт электроэнергии, который может осуществляться из соседних стран-членов объединенной сети континентальной Европы (ENTSO-E).

Летом 2022 года было принято решение о поэтапном увеличении объемов импорта электроэнергии. 18 апреля в Укрэнерго сообщили, что "Укрэнерго" и ENTSO-E увеличили технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Теперь из зоны континентальной Европы в блок Украина/Молдова можно будет импортировать до 1050 МВт мощности, что на 200 МВт больше, чем было раньше.

Как сообщалось, в конце марта стало известно, что Евросоюз усилит поддержку энергетического сектора Украины, было анонсировано, что в страну будет направлено около 5 млн позиций разного оборудования и материалов.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что восстанавливать разрушенные в результате войны с РФ объекты энергетической инфраструктуры Украина будет с помощью европейских инвестиций.