Держатся на плаву: как банки Украины зарабатывают через год после вторжения России

В Национальном банке подсчитали сколько заработали украинские банки в первые месяцы 2023 года на фоне продолжающейся войны с Россией.

Банки Украины продолжают адаптироваться к ведению банковского бизнеса в условиях полномасштабной войны с Россией. Так, с января по март 2023 года финучреждения получили 34,056 млрд гривен прибыли после налогообложения, свидетельствуют данные Нацбанка Украины.

На вершине рейтинга по прибыльности — государственный "ПриваБанк", который заработал 16,043 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте еще один госбанк — "Ощадбанк", доходы которого составили 2,089 млрд гривен.

Самые прибыльные банки по итогам первых трех месяцев 2023 года:

"ПриватБанк" — 16,043 млрд гривен;

"Ощадбанк" — 2,089 млрд гривен;

Райффайзен Банк — 2,061 млрд гривен заработка;

Укрсиббанк — 1,747 млрд гривен;

ПУМБ — 1,545 млрд гривен;

ОТП Банк — 1,459 млрд гривен;

Укргазбанк — 1,434 млрд гривен;

СитиБанк — 1,399 млрд гривен;

Сенс Банк — 1,194 млрд гривен;

Укрексимбанк — 1,135 млрд гривен.

По данным НБУ, 60 из 65 банков получили прибыль на сумму 34,096 млрд гривен, а 5 банков показали убытки в 39,8 млн гривен.

Что происходило с банками в 2022 году

Как сообщали в НБУ, в январе – июне 2022 года банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат в сумме 4,6 млрд. гривен. Все крупные банки предлагали заемщикам "кредитные каникулы", некоторые финучреждения временно снизили ставки по потребительским кредитам. Это привело к резкому сокращению процентных доходов в розничном сегменте.

"Операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы по итогам второго квартала составила 33,5 млрд грн. по сравнению с 23,5 млрд грн во втором квартале 2021 года", — объясняли эксперты НБУ.

При этом по итогам полугодия 47 банков из 68-ми получили прибыль. Чистая прибыль таких банков достигла 10 млрд. грн. В банках говорят, что продолжают искать возможности для получения прибыли.

Напомним, Фокус рассказывал о банковском кризисе в США. Так, 1 мая 2023 года стало известно о банкротстве калифорнийского First Republic Bank. По данным Bloomberg, финучреждение входило в двадцатку крупнейших банков США.