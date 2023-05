Банкопад продолжается: как в США рухнул один из крупнейших банков страны

В США новые неприятности на финансовом рынке — обанкротился один из крупнейших рынков страны, хотя еще два месяца назад он был вне зоны риска. Фокус рассказывает, что произошло.

В Соединенных Штатах Америки обанкротился калифорнийский First Republic Bank. Право выкупить его на тендере получил крупнейший в США банковский холдинг JPMorgan Chase&Co, сообщает агентство Bloomberg, 1 мая 2023 года.

Таким образом к JPMorgan перейдут активы обанкротившегося банка, в том числе 173 млрд долларов кредитов, 30 млрд долларов ценных бумаг и 92 млрд долларов депозитов. Банк вместе с Федеральной корпорацией по страхованию депозитов разделит убытки и возмещения по кредитным обязательствам.

Что случилось с First Republic Bank

Проблемы с First Republic Bank начались сразу после банкротства банков Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank. С финучреждения с 11 марта клиенты активно выводили средства. При этом спасти First Republic Bank пытались 11 банков, они даже выделили для этого 30 млрд долларов. Однако все попытки оставить банк "на плаву" оказались нерезультативными. Отток капитала с First Republic Bank продолжался, а цена акций стремительно падала (со 150 долларов в марте до 5 долларов в конце апреля).

Журналисты отмечают, что эта сделка еще больше увеличит влияние JPMorgan на финансовый рынок Соединенных Штатов Америки. Хотя при обычных обстоятельствах регулятор не согласовал бы эту покупку.

По информации агентства, First Republic Bank входил в двадцатку крупнейших банков США. По состоянию на 13 апреля общие актив банка составляли 229 млрд долларов, а депозиты – 104 млрд долларов.

Как банкопад в США повлияет на Украину

Глава НБУ Андрей Пышный в марте 2023 года рассказал, что банковский сектор Украины не ощутит весомого влияния от банкротств крупных банков США и Европы. Причина: в условиях войны наша страна находится в стороне от мировых финансовых рынков.

Также Андрей Пышный выразил сомнения в том, что глобальный банковский кризис как-то сможет повлиять на международную поддержку Украины со стороны США и Европейского Союзу.

Напомним, Фокус уже рассказывал, как в Швейцарии обрушился банк с более чем 150-летней историей — Credit Suisse. Еще Фокус анализировал, каких последствий следует ожидать и повлияют ли проблемы финучреждений в США на устойчивость доллара.