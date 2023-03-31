Банкопад по-швейцарски. Как рухнул любимый банк российских олигархов Credit Suisse

Не успели утихнуть страсти вокруг банкротства финучреждений в США, в Швейцарии обрушился банк с более чем 150-летней историей. Что ждет размещенные в нем средства, в том числе российских олигархов и украинских миллионеров, и какими будут последствия.

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В отличие от недавно обанкротившихся в США банков — Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, которые были специализированными и по масштабам банковского рынка США небольшими — Credit Suisse играл важную роль для Швейцарии — то есть, как принято говорить, был слишком большим, чтобы упасть.

Поэтому оптимальным выходом из ситуации с Credit Suisse, оказавшимся на грани краха, стало его поглощение крупнейшим швейцарским банком UBS, о чем стало известно 19 марта 2022 года.

Как уточняет Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, поглощение со стороны UBS было вынужденным решением, которое выглядело лучше, чем неконтролируемое банкротство Credit Suisse или его национализация.

"В Швейцарии осталось только две банковские холдинговые компании такого размера, а, как известно, власти Швейцарии не в восторге от проникновения в свой банковский сектор иностранцев, — объясняет логику этого решения Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков. — Объединенный банк Швейцарии (UBS) пошел на соглашение [поглощение Credit Suisse], в том числе под давлением Швейцарского национального банка, который является центральным банком этой страны и эмитентом одной из мировых резервных валют – швейцарского франка".

История с Credit Suisse должна очень дорого обойтись Швейцарии. Как пишет в своем телеграмм-канале Данил Гетманцев, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, общий "фонд спасения" Credit Suisse сейчас составляет 260 млрд франков (более $280 млрд). А это более 35% ВВП Швейцарии.

Крах Credit Suisse должен очень дорого обойтись Швейцарии. Цена спасения Credit Suisse – около трети ВВП страны Фото: Getty Images

Конец эпохи. Чем завершается более 150-летняя история Credit Suisse

Дмитрий Чурин объяснил, что чистый убыток швейцарского гиганта в 2022 году достиг 7,29 млрд швейцарских франков, а падение общих активов банка за этот период оценивается на уровне 30% (с 756 млрд до 531 млрд франков).

Credit Suisse находился в состоянии, приближавшем его к банкротству. Но, вероятно, цепная реакция, приведшая к ускорению развертывания негативного сценария, запустила недавнее банкротство банков в США.

Окончательно расшатать ситуацию мог даже чисто психологический фактор. Потому что, как рассказывает Фокусу Виталий Шапран, после истории с банками США инвесторы по всему миру начали активнее присматриваться к банковскому сектору и перспективам роста акций банка, и если институции недавно показали убытки, то инвесторы сразу хотели избавиться от акций из своих портфелей.

Дмитрий Чурин подтверждает, что информационная волна, вызванная банкротством SVB банка в США, дала заметный толчок к тому, что клиенты начали переводить свои средства в более надежные финучреждения. Собеседник Фокуса ссылается на слухи, согласно которым объем оттока денег клиентов составлял почти 10 млрд франков в день, и даже при активах 531 млрд франков Credit Suisse не мог выдержать такого прессинга.

Информационная волна, вызванная банкротством SVB банка в США, дала заметный толчок для обострения кризиса в Credit Suisse

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"Credit Suisse оказался в перечне "счастливчиков", которые накануне небольшого банковского кризиса в США получили значительные убытки, — дополняет Виталий Шапран. — Падение капитализации Credit Suisse в марте 2023 года привело к тому, что банк потерял рыночный источник капитала, и его нужно было национализировать или отдать для поглощения другому банку, так что банкротство SVB в США для Credit Suisse можно считать чем-то вроде выстрела Авроры».

Поглощение проблемного банка выглядит для его клиентов мягким сценарием, ведь опрошенные Фокусом эксперты не прогнозируют для них существенных последствий.

"Банк Credit Suisse управлял общими клиентскими активами более чем на $1 трлн — ценными бумагами и другими активами, которые находились не на балансе банка, а в собственности его клиентов. При этом банк зарабатывал комиссию за инвестирование от имени своих клиентов. Поэтому банкротство банка в любом случае не угрожало этим активам", — объясняет нюансы Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.

По словам собеседника Фокуса, под риском могли оказаться клиентские средства на счетах в Credit Suisse. Но, по словам Демкива, соглашение с UBS структурировано таким образом, что и средства клиентов под управлением, и обычные депозиты в банке не понесут потери — клиенты могут рассчитывать на них в полном объеме.

Пострадают только акционеры и обладатели облигаций Credit Suisse. Виталий Шапран уточняет, что последние лишатся около 20 млрд франков, кроме этого, потери понесут инсайдеры банка, а на фондовом рынке, где сегмент акций банков переживает не лучшие времена, будет ощущаться негативное влияние. Напомним, на этой волне акции крупнейшего банка Германии Deutsche Bank в пятницу 24 марта упали на 15%.

По мнению Дмитрия Чурина, главный вывод из ситуации вокруг Credit Suisse состоит в том, что в мире сейчас не существует безрисковых активов.

Беспокойство также вызывает то, что акции крупнейшего банка Германии Deutsche Bank в пятницу 24 марта упали на 15%

Российский след. Сколько подсанкционных средств спрятано в Credit Suisse и что будет с ними теперь

Интересна дальнейшая судьба денег россиян, в том числе, подсанкционных, которые также хранятся в швейцарском Credit Suisse.

Как пишет в своем телеграмм-канале Данил Гетманцев, в среде швейцарских финансовых экспертов Credit Suisse называли "любимым банком российских олигархов", и на его счетах к началу войны находилось более 30 млрд долларов российского происхождения. Нардеп добавляет, что банк UBS теперь инициировал массовые проверки клиентов – граждан России и российского происхождения, и Гетманцев связывает это с участием банка UBS в спасении Credit Suisse, ведь вместе с другими активами и пассивами к нему перейдет большая база клиентов с сомнительной репутацией.

"У Credit Suisse были очень сильные подразделения wealth management в странах СНГ. Но события вокруг банка никак не повлияют на эти средства, поскольку они просто перейдут под управление UBS, и, надеюсь, значительная их часть уже заморожена", — объясняет Виталий Шапран.

Михаил Демкив добавляет, что по состоянию на начало этого года Credit Suisse отрапортовал о $17,6 млрд франков связанных с Россией замороженных, находившихся в управлении санкционных средств. Теперь они перейдут под управление UBS и будут оставаться замороженными до решения компетентных органов.

Определенная фокусировка Credit Suisse на постсоветских странах, о которой упоминали эксперты, привела к тому, что исторически услугами Credit Suisse пользовались и состоятельные украинцы.

"До недавнего времени в Украине действовало представительство Credit Suisse, а в далеком прошлом даже дочерний банк. Но если украинские клиенты банка не имели в своих портфелях облигаций субординированного долга Credit Suisse, то и последствий для них не будет никаких – они просто станут клиентами UBS ", – резюмирует Виталий Шапран.