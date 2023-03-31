Банкопад по-швейцарські. Як обвалився улюблений банк російських олігархів Credit Suisse

Не встигли вгамуватися пристрасті навколо банкрутства фінустанов в США, в Швейцарії обвалився банк з більш ніж 150 річною історію. Що чекає на розміщені у ньому кошти, зокрема російських олігархів та українських мільйонерів, і якими будуть наслідки.

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На відміну від нещодавно збанкрутілих в США банків — Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank, які були спеціалізованими й за масштабами банківського ринку США невеликими — Credit Suisse грав важливу роль для Швейцарії — тобто, як прийнято казати, був надто великим, щоб впасти.

Тому оптимальним виходом із ситуації з Credit Suisse, який опинився на межі падіння, стало його поглинання найбільшим швейцарським банком — UBS, про що стало відомо 19 березня 2022 року.

Як уточнює Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital, поглинання зі сторони UBS було вимушеним рішенням, яке виглядало краще, ніж неконтрольоване банкрутство Credit Suisse або його націоналізація.

"В Швейцарії залишилось тільки дві банківські холдингові компанії такого розміру, а, як відомо, влада Швейцарії не в захваті від проникнення у свій банківський сектор іноземців, — пояснює логіку цього рішення Віталій Шапран, економіст, член товариства фінансових аналітиків. — Тож, Об’єднаний банк Швейцарії (UBS) пішов на угоду [поглинання Credit Suisse], в тому числі, під тиском Швейцарського національного банку, який є центральним банком цієї країни і емітентом однієї з світових резервних валют – швейцарського франку".

Історія з Credit Suisse має дуже дорого обійтися Швейцарії. Як пише у своєму телеграм-каналі Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, загальний "фонд порятунку" Credit Suisse зараз становить 260 млрд. франків (більше $280 млрд). А це понад 35% ВВП Швейцарії.

Крах Credit Suisse має дуже дорого обійтися Швейцарії. Ціна порятунку Credit Suisse - біля третини ВВП країни Фото: Getty Images

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Дмитро Чурін пояснив, що чистий збиток швейцарського гіганта у 2022 році досягнув 7,29 млрд швейцарських франків, а падіння загальних активів банку за цей період оцінюється на рівні 30% (з 756 млрд до 531 млрд франків).

Credit Suisse перебував у стані, що наближував його до банкрутства. Але, ймовірно, ланцюгову реакцію, яка призвела до пришвидшення розгортання негативного сценарію, запустило нещодавнє банкрутство банків у США.

Остаточно розхитати ситуацію міг навіть суто психологічний фактор. Бо, як розповідає Фокусу Віталій Шапран, після історії з банками США інвестори по всьому світу почали активніше придивлятись до банківського сектору і перспектив зростання акцій банку, і якщо інституції нещодавно показали збитки, то інвестори одразу жадали позбутися акцій зі своїх портфелів.

Дмитро Чурін підтверджує, що інформаційна хвиля спричинена банкрутством SVB банку в США, дала помітний поштовх до того, що клієнти почали переводити свої кошти у більш надійні фінустанови. Співрозмовник Фокусу посилається на чутки, відповідно до яких обсяг відтоку грошей клієнтів становив майже 10 млрд франків на день, й навіть при активах 531 млрд франків Credit Suisse не міг витримати такого пресингу.

Інформаційна хвиля, спричинена банкрутством SVB банку в США, дала помітний поштовх для загострення кризи в Credit Suisse

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"Credit Suisse опинився у переліку "щасливчиків" які напередодні невеличкої банківської кризи в США отримали значні збитки, — доповнює Віталій Шапран. — Падіння капіталізації Credit Suisse у березні 2023 року призвело до того, що банк втратив ринкове джерело капіталу, і його потрібно було націоналізувати або віддати для поглинання іншому банку. Отже банкрутство SVB в США для Credit Suisse можна вважати чимось на зразок пострілу Аврори".

Поглинання проблемного банку виглядає для його клієнтів доволі м’яким сценарієм, адже опитані Фокусом експерти не прогнозують для них суттєвих наслідків.

"Банк Credit Suisse управляв загальними клієнтськими активами на понад $1 трлн — цінними паперами та іншими активами, які знаходилися не на балансі банку, а у власності його клієнтів. При цьому банк заробляв комісію за інвестування від імені своїх клієнтів. Тому банкрутство банку в будь якому випадку не загрожувало цим активам", — пояснює нюанси Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU.

За словами співрозмовника Фокусу, під ризиком могли опинитися клієнтські кошти на рахунках в Credit Suisse. Але, за словами Демківа, угода з UBS структурована таким чином, що і кошти клієнтів під управлінням, і звичайні депозити в банку не зазнають втрат — клієнти можуть розраховувати на них у повному обсязі.

Постраждають лише акціонери і власники облігацій Credit Suisse. Віталій Шапран уточнює, що останні втратять біля 20 млрд франків, крім цього, втрати відчують інсайдери банку, а на фондовому ринку, де сегмент акцій банків переживає не найкращі часи, буде відчуватися негативний вплив. Нагадаємо, на цій хвилі акції найбільшого банку Німеччини Deutsche Bank в п'ятницю 24 березня впали на 15%.

На думку Дмитра Чурина, головний висновок з ситуації навколо Credit Suisse полягає у тому, що у світі зараз не існує безризикових активів.

Занепокоєння також викликає те, що акції найбільшого банку Німеччини Deutsche Bank в п'ятницю 24 березня впали на 15%

Російський слід. Скільки підсанкційних коштів заховано в Credit Suisse й що буде з ними тепер

Цікавою є подальша доля грошей росіян, у тому числі, підсанкційних, які також зберігаються в швейцарському Credit Suisse.

Як пише у своєму телеграм-каналі Данило Гетманцев, у середовищі швейцарських фінансових експертів Credit Suisse називали "улюбленим банком російських олігархів", і на його рахунках до початку війни перебувало понад $30 млрд російського походження. Нардеп додає, що банк UBS тепер ініціював масові перевірки клієнтів – громадян Росії та російського походження, й Гетманцев пов’язує це саме з участю банку UBS в порятунку Credit Suisse, адже разом з іншими активами та пасивами до нього перейде велика база клієнтів з сумнівною репутацією.

"У Credit Suisse були дуже сильні підрозділи wealth management в країнах СНД. Але події навколо банку ніяк не вплинуть на ці кошти, оскільки вони просто перейдуть під управління UBS, й, сподіваюсь, суттєва їх частина вже заморожена", — пояснює Віталій Шапран.

Михайло Демків додає, що станом на початок цього року Credit Suisse відрапортував про $17,6 млрд франків пов’язаних із Росією заморожених, санкційних коштів, які знаходилися в управлінні. Тепер вони перейдуть під управління UBS і залишатимуться замороженими до рішення компетентних органів.

Певне фокусування Credit Suisse на пострадянських країнах, про яке згадували експерти, призвело до того, що історично послугами Credit Suisse користувалися й заможні українці.

"До недавнього часу в Україні діяло представництво Credit Suisse, а в далекому минулому навіть дочірній банк. Але якщо українські клієнти банку не мали в своїх портфелях облігацій субординованного боргу Credit Suisse, то й наслідків для них не буде ніяких — вони просто стануть клієнтами UBS", — резюмує Віталій Шапран.