Намечается ли кризис: в НБУ оценили, как банкопад в США повлияет на Украину

Хоть Украина сейчас и не является активным участником мировых финансовых рынков, в Нацбанке внимательно следят за кризисом в США и оценивают риски.

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Банковский сектор Украины не ощутит весомого влияния от банкротств крупных банков США и Европы. Об этом 22 марта 2023 года заявил в интервью изданию "НВ. Бизнес" глава НБУ Андрей Пышный.

Причина, по которой кризис не затронет украинский банковский рынок: в условиях войны наша страна не является активным участником мировых финансовых рынков.

"Впрочем, традиционно мы тщательно проанализируем все возможные эффекты и риски и учтем их в обновленном апрельском макропрогнозе НБУ", – отметил он.

Также Андрей Пышный сомневается, что глобальный банковский кризис как-то сможет повлиять на международную поддержку Украины со стороны США и Европейского Союзу. Все потому, что объемы поддержки уже заложены в финансовые планы государств на 2023 год.

Напомним, 10 марта финансовые регуляторы штата Калифорния (США) объявили о введении временной администрации Федеральной корпорации страхования депозитов в Silicon Valley Bank (SVB) с активами около $209 млрд. Уже через два дня после краха SVB Федеральная корпорация по страхованию депозитов также взяла под свой контроль другой американский банк Signature Bank с активами в размере $110,36 млрд.

Тем временем экономист, член общества финансовых аналитиков Виталий Шапран объяснил Фокусу, что главными предпосылками к банкротству банков в США стал быстрый рост процентных ставок, в том числе, по ипотечным бумагам в США. Дело в том, что в июне 2022 года инфляция достигла пикового уровня в 9,1%, и чтобы ее унять Федеральная резервная система (ФРС) постепенно повысила учетную ставку до 4,75%. Но стратегия SVB, по всей видимости, не учитывала возможное ускорение инфляции в США и соответствующую коррекцию ставки со стороны ФРС.

"SVB 5-7 лет назад очень активно вкладывался в ипотечные бумаги и облигации сроком обращения 5-10 лет. Ставки были очень низкими 1,5-2%, поэтому банк выбирал долгосрочные ценные бумаги с более высокими ставками. Когда ФРС начала бороться с инфляцией и увеличивать свою ставку, на рынке ставки повысились, стоимость портфеля ценных бумаг SVB снизилась на 17-20%, и эти убытки от переоценки банк не смог покрыть капиталом", — подчеркнул Шапран.

Ранее Фокус также писал, что бизнесмен Илон Маск допустил покупку Silicon Valley Bank, крупнейшего банка-банкрота в США. Некоторым пользователям понравилась идея миллиардера, а вот другие просили его продать акцию Tesla на 20 миллиардов долларов.