В США рухнул Silicon Valley Bank. В нем хранили деньги стартапы из Кремниевой долины

Банкротство крупнейшего кредитора с 175 миллиардами долларов депозитов ударило по мировым рынкам. Госрегулятор США застраховал вклады до 250 тысяч — бизнесмены рискуют потерять миллиарды долларов.

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В США "лопнул" крупнейший кредитор стартапов Silicon Valley Bank. Банкротство финучреждения сильно повлияло на мировые рынки, а предприниматели могут потерять миллиарды долларов, пишет газета The New York Times.

Несколько клиентов банка 10 марта подошли к отделению Silicon Valley Bank и увидели лишь запертые двери. Проблемы у банка возникли после того, как венчурная компания из Сан-Франциско Founders Fund Питера Тиля и другие известные фирмы посоветовали портфельным компаниям вывести деньги из банка, добавило агентство Bloomberg.

Предприниматели бросились брать кредиты для выплаты заработной платы, потому что их деньги были заморожены в банке. Из-за роста процентных ставок и экономического спада в прошлом году финансирование стартапов сократилось, что привело к массовым увольнениям во многих компаниях, сокращению расходов и снижению их стоимости.

По данным платформы PitchBook, в прошлом году инвестиции в американские стартапы упали на 31% — до 238 миллиардов долларов. Падение Silicon Valley Bank усугубило ситуацию, так как он считался "финансовым партнером инноваций".

Падение Silicon Valley Bank: главные факты о финучреждении

Базирующийся в Санта-Кларе (штат Калифорния) банк основали в 1983 году, он сразу был вовлечен в технологическую экосистему, предоставляя банковские услуги почти половине всех венчурных технологических и медико-биологических компаний в Штатах.

Банк Кремниевой долины был банком для более чем 2500 фирм венчурного капитала. К концу 2022 года Silicon Valley Bank имел около 209 миллиардов активов и более 175 миллиардов долларов общих депозитов.

"Это было системно важное финансовое учреждение, его услуги чрезвычайно благоприятствовали стартапам", — прокомментировал инвестор венчурной компании DCVC Мэтт Око.

FDIC взяла под контроль депозиты Silicon Valley Bank на 175 миллиардов долларов

Федеральная корпорация по страхованию депозитов США (FDIC) 10 марта взяла под контроль клиентские депозиты Silicon Valley Bank на сумму 175 миллиардов долларов. Вклады до 250 тысяч были застрахованы FDIC, но клиенты не получили информации, когда им откроют доступ к деньгам.

Silicon Valley Bank — банкрот: как бизнес реагирует на ситуацию?

Компания потокового телевидения Roku заявила, что примерно 487 миллионов из ее 1,9 миллиарда долларов наличными связаны с Silicon Valley Bank. Депозиты компания не застраховала, поэтому не знает, в какой степени сможет их вернуть.

Вывести деньги из банка не смог исполнительный директор стартапа по аналитике безопасности CompScience Джош Батлер.

"Все – от моих инвесторов до сотрудников и моей матери, обращаются к нам, чтобы узнать о происходящем. Большой вопрос, как скоро мы получим доступ к остальным средствам, если вообще получим. Это действительно страшно", — отметил Батлер.

CompScience приостановила расходы на маркетинг, продажи и найм, пока не решит проблемы с начислением заработной платы.

Нетехнологические стартапы также столкнулись с последствиями падения банка. Vox Media, издатель New York Magazine и The Verge, имеет значительные сумму денег в Silicon Valley Bank. Кредитные карты компании, выпущенные банком Силиконовой долины, перестали работать 10 марта.

Производитель видеоигр Roblox Corp RBLX.N заявил о наличии сотен миллионов долларов на депозитах в банке, отметило агентство Reuters.

Гендиректор розничной сети Camp Бен Кауфман разослал клиентам письмо, в котором предложил 40%-ю скидку на товары, чтобы окупить потери.

Некоторые организации выиграли от краха банка. Поставщик финансовых услуг для стартапов Brex создал "чрезвычайную кредитную линию" для новых клиентов, переходящих из Silicon Valley Bank. Сервис помогает стартапам укрепить расходы на заработные платы.

По словам человека, знакомого с ситуацией, 9 марта Brex получила депозиты на миллиарды долларов от нескольких тысяч компаний.

Напомним, что владелец платформы OnlyFans, выходец из Украины Леонид Радвинский получит более $500 млн непредвиденного дохода.

Фокус в июле писал, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил страну банкротом. Одна из причин такой ситуации — полномасштабная война России с Украиной.