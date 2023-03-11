У США впав Silicon Valley Bank. У ньому зберігали гроші стартапи з Кремнієвої долини

Банкрутство найбільшого кредитора зі 175 мільярдами доларів депозитів вдарило по світових ринках. Держрегулятор США застрахував вклади до 250 тисяч – бізнесмени ризикують втратити мільярди доларів.

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У США "лопнув" найбільший кредитор стартапів Silicon Valley Bank. Банкрутство фінустанови дуже вплинуло на світові ринки, а підприємці можуть втратити мільярди доларів, пише газета The New York Times.

Декілька клієнтів банку 10 березня підійшли до відділення Silicon Valley Bank і побачили лише замкнені двері. Проблеми у банку виникли після того, як венчурна компанія із Сан-Франциско Founders Fund Пітера Тіля та інші відомі фірми порадили портфельним компаніям вивести гроші з банку, додало агентство Bloomberg.

Підприємці кинулися брати кредити для виплати заробітної плати, бо їхні гроші було заморожено у банку. Через зростання відсоткових ставок та економічного спаду минулого року фінансування стартапів скоротилося, що призвело до масових звільнень у багатьох компаніях, скорочення витрат та зниження їхньої вартості.

За даними платформи PitchBook, минулого року інвестиції в американські стартапи впали на 31% — до 238 мільярдів доларів. Падіння Silicon Valley Bank посилило ситуацію, оскільки він вважався "фінансовим партнером інновацій".

Падіння Silicon Valley Bank: головні факти про фінустанову

Банк, що базується в Санта-Кларі (штат Каліфорнія), заснували в 1983 році, він відразу був залучений в технологічну екосистему, надавши банківські послуги майже половині всіх венчурних технологічних і медико-біологічних компаній у Штатах.

Банк Кремнієвої долини був банком понад 2500 фірм венчурного капіталу. До кінця 2022 року Silicon Valley Bank мав близько 209 мільярдів активів та понад 175 мільярдів доларів загальних депозитів.

"Це була системно важлива фінансова установа, її послуги надзвичайно сприяли стартапам", — прокоментував інвестор венчурної компанії DCVC Метт Око.

FDIC взяла під контроль депозити Silicon Valley Bank на 175 мільярдів доларів

Федеральна корпорація зі страхування депозитів США (FDIC) 10 березня взяла під контроль клієнтські депозити Silicon Valley Bank на суму 175 мільярдів доларів. Внески до 250 тисяч були застраховані FDIC, але клієнти не отримали інформації, коли їм відкриють доступ до грошей.

Silicon Valley Bank – банкрут: як бізнес реагує на ситуацію

Компанія потокового телебачення Roku заявила, що приблизно 487 мільйонів із її 1,9 мільярда доларів готівкою пов'язані з Silicon Valley Bank. Депозити компанія не застрахувала, тому не знає, якою мірою зможе їх повернути.

Вивести гроші з банку не зміг виконавчий директор стартапу з аналітики безпеки CompScience Джош Батлер.

"Всі — від моїх інвесторів до співробітників і моєї матері, звертаються до нас, щоб дізнатися про те, що відбувається. Велике питання, коли ми отримаємо доступ до інших коштів, якщо взагалі отримаємо. Це дійсно страшно", — зазначив Батлер.

CompScience призупинила витрати на маркетинг, продаж та найм, поки не вирішить проблеми з нарахуванням заробітної плати.

Нетехнологічні стартапи також зіткнулися із наслідками падіння банку. Vox Media, видавець New York Magazine та The Verge, має значну суму грошей у Silicon Valley Bank. Кредитні картки компанії, випущені банком Силіконової долини, перестали працювати 10 березня.

Виробник відеоігор Roblox Corp RBLX.N заявив про наявність сотень мільйонів доларів на депозитах у банку, зазначило агентство Reuters.

Гендиректор роздрібної мережі Camp Бен Кауфман розіслав клієнтам листа, в якому запропонував 40% знижку на товари, щоб окупити втрати.

Деякі організації виграли від краху банку. Постачальник фінансових послуг для стартапів Brex створив "надзвичайну кредитну лінію" для нових клієнтів, які переходять із Silicon Valley Bank. Сервіс допомагає стартапам зміцнити витрати на заробітну плату.

За словами людини, знайомої із ситуацією, 9 березня Brex отримала депозити на мільярди доларів від кількох тисяч компаній.

Нагадаємо, що власник платформи OnlyFans, виходець з України Леонід Радвінський отримає понад $500 млн непередбаченого доходу.

Фокус у липні писав, що прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе оголосив країну банкрутом. Однією з причин такої ситуації є повномасштабна війна Росії з Україною.