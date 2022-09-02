Українець, який вигадав OnlyFans, отримає непередбачений дохід у $500 млн, — FT

Дивідендні виплати зробили Леоніда Радвінського одним із найбільш високооплачуваних власників інтернет-стартапів у Великій Британії. Інтерес до платформи різко зріс на тлі пандемії.

Власник платформи з ексклюзивним контентом OnlyFans, виходець із України Леонід Радвінський отримає понад $500 млн непередбаченого доходу за два роки. Про це пише видання Financial Times із посиланням на фінансову звітність британської компанії.

Інтернет-платформа 1 вересня звітувала про семиразове зростання прибутку та розкрила інформацію про розмір виплат Радвінському — $284 млн за 2021 рік і $233 млн за 2022 рік. Така сума дивідендних виплат робить українсько-американського бізнесмена одним із найвисокооплачуваніших власників інтернет-стартапів у Великій Британії, зазначає видання.

Компанія також повідомила, що прибуток до оподаткування з листопада 2021 року зріс з $61 млн до $433 млн, тоді як виручка зросла з $358 млн до $932 млн.

Загалом користувачі OnlyFans минулого року витратили на платформі майже $4,8 млрд.

Як пишуть журналісти, інтерес до платформи різко зріс на тлі пандемії Covid-19 і самоізоляції людей.

"Наш підхід до створення найбезпечнішої у світі платформи для соціальних мереж, орієнтований на контентмейкерів, привів OnlyFans до рекордного 2021 року", — прокоментував звітність виконавчий директор OnlyFans Амрапалі Ган.

OnlyFans — сервіс передплати, який передбачає плату користувачів за доступ до ексклюзивного контенту авторів. Платформа насамперед стала популярною за рахунок еротичного контенту. Середня вартість місячної передплати коливається від $5 до $50. Автор отримує 80% зборів, 20% ідуть як комісія сервісу.

Леонід Радвінський — 40-річний бізнесмен із Чикаго, порнограф і програміст, який народився в Одесі. У 2018 році він купив близько 75% маловідомої тоді компанії OnlyFans. Її засновники — підприємець із Ессексу Тім Стоуклі та його батько, колишній лондонський банкір Гай Стоуклі — залишили компанію наприкінці минулого року.

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