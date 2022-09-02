Украинец, придумавший OnlyFans, получит непредвиденный доход в $500 млн, – FT

Дивидендные выплаты сделали Леонида Радвинского одним из самых высокооплачиваемых собственников интернет-стартапов в Великобритании. Интерес к платформе резко вырос на фоне пандемии.

Владелец платформы с эксклюзивным контентом OnlyFans, выходец из Украины Леонид Радвинский получит более $500 млн непредвиденного дохода за два года. Об этом пишет издание Financial Times cо ссылкой на финансовую отчетность британской компании.

Интернет-платформа 1 сентября отчиталась о семикратном росте прибыли и раскрыла информацию о размере выплат Радвинскому — $284 млн за 2021 год и $233 млн за 2022 год. Такая сумма дивидендных выплат делает украинско-американского бизнесмена одним из самых высокооплачиваемых владельцев интернет-стартапов в Великобритании, отмечает издание.

Компания также сообщила, что прибыль до налогообложения с ноября 2021 года выросла с $61 млн до $433 млн, в то время как выручка выросла с $358 млн до $932 млн.

В общей сложности пользователи OnlyFans в прошлом году потратили на платформе почти $4,8 млрд.

Как пишут журналисты, интерес к платформе резко возрос на фоне пандемии Covid-19 и самоизоляции людей.

"Наш подход к созданию самой безопасной в мире платформы для социальных сетей, ориентированный на контентмейкеров, привел OnlyFans к рекордному 2021 году", — прокомментировал отчетность исполнительный директор OnlyFans Амрапали Ган.

OnlyFans — сервис подписки, предусматривающий плату пользователей за доступ к эксклюзивному контенту авторов. Платформа, в первую очередь, стала популярной за счет эротического контента. Средняя стоимость месячной подписки колеблется от $5 до $50. Автор получает 80% сборов, 20% идут в качестве комиссии сервису.

Леонид Радвинский – 40-летний чикагский бизнесмен, порнограф и программист, родившийся в Одессе. В 2018 году он купил около 75% малоизвестной тогда компании OnlyFans. Ее основатели – предприниматель из Эссекса Тим Стоукли и его отец, бывший лондонский банкир Гай Стоукли – покинули компанию в конце прошлого года.

Напомним, петиция о легализиции порно в Украине набрала нужное количество голосов. Теперь на нее должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.