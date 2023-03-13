"США защитят банковскую систему": Байден впервые высказался о крушении Signature Bank и SVB

Финансовые регуляторы предупредили о последствиях падения Silicon Valley Bank и Signature Bank. Власти США вводят ответные меры на банкротство банков.

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Президент США Джо Байден выступил с обращением о ситуации в американской банковской системе после крушения банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Он подчеркнул, что власти сделают все возможное для стабилизации ситуации, сообщает 13 марта Reuters.

Глава американского государства отметил, что банковские счета граждан не пострадают. Все вкладчики в полном объеме получат свои депозиты. Меры, предложенные властями США:

гарантирование вкладов в обоих банках;

создание нового механизма для предоставления банкам доступа в чрезвычайные фонды;

упрощение для банков возможности брать кредиты у Федеральной резервной системы в чрезвычайных ситуациях.

Байден также заявил, что виновные в этой ситуации понесут наказание. Американское правительство и дальше будет прилагать усилия для усиления надзора за крупными банками, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Напомним, Соединенные Штаты пережили новый крушение банков после исторического падения Silicon Valley Bank (SVB). Акции финучреждения упали более чем на 60%. В понедельник, 13 марта, регуляторы закрыли Signature Bank. Поскольку эти финансовые учреждения потерпели крах, Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) была назначена управляющим, что обычно означает, что она ликвидирует активы банка, чтобы вернуть деньги своим клиентам, включая вкладчиков других учреждений.

Ранее Фокус сообщал, что бизнесмен Илон Маск допустил покупку Silicon Valley Bank, крупнейшего банка-банкрота в США. Некоторые пользователи поддержали идею Маска, другие просили его продать акцию Tesla на 20 миллиардов долларов.