"США захистять банківську систему": Байден вперше висловився щодо краху Signature Bank і SVB

Фінансові регулятори попередили щодо наслідків падіння Silicon Valley Bank та Signature Bank. Влада США запроваджує заходи у відповідь на банкрутство банків.

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Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо ситуації в американській банківській системі після краху банків Silicon Valley Bank та Signature Bank. Він наголосив, що влада зробить усе можливе для стабілізації ситуації, повідомляє 13 березня Reuters.

Керівник американської держави зазначив, що банківські рахунки громадян не постраждають. Усі вкладники у повному обсязі отримають свої депозити. Заходи, які запропонувала влада США:

гарантування вкладів в обох банках;

створення нового механізму для надання банкам доступу до надзвичайних фондів;

спрощення для банків можливості брати кредити у Федеральної резервної системи у надзвичайних ситуаціях.

Байден також заявив, що винні у "цій ситуації" будуть покарані. Американський уряд й надалі докладатиме зусиль для посилення нагляду за великими банками, щоб подібна ситуація не повторилася.

Нагадаємо, Сполучені Штати пережили новий крах банків після історичного падіння Silicon Valley Bank (SVB). Акції фінустанови впали на понад 60%. У понеділок, 13 березня, регулятори закрили Signature Bank. Оскільки ці фінансові установи зазнали краху, Федеральна корпорація страхування вкладів (FDIC) була призначена управителем, що зазвичай означає, що вона ліквідує активи банку, щоб повернути гроші своїм клієнтам, включно з вкладниками інших.

Раніше Фокус повідомляв, що бізнесмен Ілон Маск припустив покупку Silicon Valley Bank, найбільшого банку-банкрута в США. Деякі користувачі підтримали ідею Маска, інші просили його продати акцій Tesla на 20 мільярдів доларів.