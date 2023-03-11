Ілон Маск припустив покупку Silicon Valley Bank, найбільшого банку-банкрута в США

Гендиректор компанії Razer із Сінгапуру запропонував перетворити фінустанову на цифровий банк. Мільярдер заявив, що відкритий для такої ідеї.

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Американський бізнесмен, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск припустив покупку банку Silicon Valley Bank (SVB). Про це бізнесмен написав у Twitter 11 березня.

Сінгапурський бізнесмен, гендиректор компанії із виробництва ігрового обладнання Razer Inc. Мін-Лян Тан запропонував Twitter розглянути можливість купівлі SVB та перетворення його на цифровий банк.

"Я відкритий для цієї ідеї", — відповів йому Маск

Деякі користувачі підтримали ідею Маска, інші просили його продати акцій Tesla на 20 мільярдів доларів.

Банкрутство Silicon Valley Bank стало найбільшим із часів кризи 2008 року

Про банкрутство SVB стало відомо 11 березня, фінустанова вважається найбільшим кредитором стартапів. Підприємці одразу почали шукати кредити на виплату зарплати працівникам.

Банк займав 16-е місце за величиною активів у США з 17 філією в Каліфорнії та Массачусетсі. На кінець робочого дня 9 березня банк мав негативний баланс готівки на 958 мільйонів доларів.

SVB зіштовхнувся із проблемами після того, як венчурна компанія Founders Fund та інші відомі фірми радили компаніям виводити звідти капітал.

Мінфін після банкрутства SVB запевняв американців у стійкості фінсистеми США

Reuters писало про плани міжнародної агенції Moody's знизити рейтинг SVB. Це також мало чималу роль у його банкрутстві.

Мінфін США після банкрутства SVB запевняв американців у стійкості фінсистеми країни. Федеральна корпорація зі страхування депозитів США (FDIC) почала контролювати депозити клієнтів на 175 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що в Україні ліквідують "Банк Форвард", який належить російському підприємцю Рустаму Таріко. Він є головою ради директорів банку "Російський стандарт".

Співробітники СБУ раніше обшукували офіси "Айбокс Банку" у справі про можливу причетність фінустанови до відмивання фінансів грального бізнесу. НБУ надіслав цей банк на ліквідацію рішенням від 7 березня 2023 року.