В Україні НБУ ліквідує "Банк Форвард", який належить російському бізнесменові

"Банк Форвард" залишився без ліцензії та буде ліквідований. Причиною відкликання ліцензії стало незворотне погіршення фінансового стану фінустанови.

Related video

Національний банк України відкликав банківську ліцензію та відправив на ліквідацію "Банк Форвард", який належить російському підприємцю Рустаму Таріко. Про це повідомили в пресслужбі НБУ. Раніше 7 лютого цей банк визнали неплатоспроможним.

"Віднести АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з неприведенням АТ "Банк Форвард" своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, після віднесення його до категорії проблемних", — повідомляється в рішенні Правління НБУ.

Причиною відкликання ліцензії "Форвард Банку" послужило також незворотне погіршення фінансового стану фінустанови, до того ж його керівництво не вживало необхідних заходів для покращення поточного стану.

"Форвард" перебуває у власності російського бізнесмена Рустама Таріко, який також обіймає посаду голови ради директорів російського банку "Російський стандарт". До ребрендингу український "Форвард" також мав назву "Російський стандарт". Таріко також належить алкогольний холдинг Roust.

Раніше Фокус писав, що однією з причин погіршення фінансового стану банку була бізнес-модель, згідно з якою банк агресивно видавав споживчі кредити. "Для банку мало сенс збільшувати частку невідсоткових доходів, наприклад, комісійних, і диверсифікувати їхні джерела. До того ж у банку були одні з найвищих на ринку витрат на персонал, зокрема, топменеджмент. Через ці ризики банк "Форвард" без зміни бізнес-моделі постійно потребував би докапіталізації, навіть без повномасштабного вторгнення", — прокоментував раніше Фокусу причини нестійкості банку експерт Євген Дубогриз.

Нагадаємо, 2022 року НБУ визнав неплатоспроможним "Мегабанк", а в липні було ухвалено рішення його ліквідувати. У серпні 2022 року до категорії неплатоспроможних було віднесено банк "Січ", який, за даними НБУ, не повернув у встановлений термін наданий Нацбанком кредит рефінансування.

8 березня стало відомо, що співробітники СБУ провели обшуки в офісах "Айбокс Банку" в межах розслідування можливої причетності до відмивання фінансів, отриманих від грального бізнесу. "Айбокс Банк" було відправлено Нацбанком на ліквідацію рішенням Правління НБУ від 7 березня.

Фокус також розбирався в тому, що буде з депозитами та картками після посилення нормативів для банків із боку НБУ 11 березня. Зокрема, підвищилася додаткова вимога щодо формування банками обов'язкових резервів за коштами "до запиту" й на поточних рахунках фізосіб. Через посилення нормативів банківським установам доведеться пропонувати клієнтам нові депозитні рішення, в тому числі терміном на кілька днів із автоматичним продовженням вкладів.