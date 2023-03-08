В Украине НБУ ликвидирует "Банк Форвард", принадлежащий российскому бизнесмену

"Банк Форвард" остался без лицензии и будет ликвидирован. Причиной отзыва лицензии стало необратимое ухудшение финансового состояния финучреждения.

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Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и отправил на ликвидацию "Банк Форвард", который принадлежит российскому предпринимателю Рустаму Тарико. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ. Ранее 7 февраля этот банк признали неплатежеспособным.

"Отнести АО "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных в связи с не приведением АО "Банк Форвард" своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе, нормативно-правовых актов Национального банка, после отнесения его к категории проблемных", — сообщается в решении Правления НБУ.

Причиной отзыва лицензии "Форвард Банка" послужило также необратимое ухудшение финансового состояния финучреждения, при этом его руководство не предпринимало необходимых меры, чтобы улучшить текущее положение.

"Форвард" находится в собственности российского бизнесмена Рустама Тарико, который также занимает должность председателя совета директоров российского банка "Русский стандарт". До ребрендинга украинский "Форвард" также назывался "Русский стандарт". Тарико также принадлежит алкогольный холдинг Roust.

Ранее Фокус писал, что одной из причин ухудшения финансового состояния банка была бизнес-модель, согласно которой банк агрессивно выдавал потребительские кредиты. "Для банка имело смысл увеличивать долю непроцентных доходов, например, комиссионных, и диверсифицировать их источники. К тому же, в банке были одни из самых высоких на рынке расходов на персонал, в частности, топ-менеджмент. Из-за этих рисков банк "Форвард" без изменения бизнес-модели постоянно бы нуждался в докапитализации, даже без полномасштабного вторжения", — прокомментировал ранее Фокусу причины неустойчивости банка эксперт Евгений Дубогрыз.

Напомним, в 2022 году НБУ признал неплатежеспособным Мегабанк, а в июле было принято решение его ликвидировать. В августе 2022 года к категории неплатежеспособных был отнесен банк "Січ", который, согласно данным НБУ, не вернул в установленный срок предоставленный Нацбанком кредит рефинансирования.

8 марта также стало известно, что сотрудники СБУ провели обыски в офисах "Айбокс Банка" в рамках расследования возможной причастности к отмыванию финансов, полученных от игорного бизнеса. "Айбокс Банк" был отправлен Нацбанком на ликвидацию решением Правления НБУ от 7 марта.

Фокус также разбирался в том, что будет с депозитами и карточками после ужесточения нормативов для банков со стороны НБУ 11 марта. В частности, повысилось дополнительное требование относительно формирования банками обязательных резервов по средствам "до востребования" и на текущих счетах физлиц. Из-за усиления нормативов банковским учреждениям придется предлагать клиентам новые депозитные решения, в том числе, и сроком на несколько дней с автоматическим продлением вкладов.