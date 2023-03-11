Илон Маск допустил покупку Silicon Valley Bank, крупнейшего банка-банкрота в США

Гендиректор компании Razer из Сингапура предложил превратить финучреждение в цифровой банк. Миллиардер заявил, что открыт для такой идеи.

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Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск допустил покупку банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом бизнесмен написал в Twitter 11 марта.

Сингапурский бизнесмен, гендиректор компании по производству игрового оборудования Razer Inc. Мин-Лян Тан предложил Twitter рассмотреть возможность покупки SVB и превращения его в цифровой банк.

"Я открыт для этой идеи", — ответил ему Маск

Некоторые пользователи поддержали идею Маска, а другие просили его продать акций Tesla на 20 миллиардов долларов.

Банкротство Silicon Valley Bank стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года

О банкротстве SVB стало известно 11 марта, финучреждение считается крупнейшим кредитором стартапов. Предприниматели сразу начали искать кредиты на выплату зарплаты сотрудникам.

Банк занимал 16-е место по величине активов в США с 17 филиалами в Калифорнии и Массачусетсе. На конец рабочего дня 9 марта у банка был отрицательный баланс наличных на 958 миллионов долларов.

SVB столкнулся с проблемами после того, как венчурная компания Founders Fund и другие известные фирмы советовали компаниям выводить оттуда капитал.

Минфин после банкротства SVB заверял американцев в устойчивости финсистемы США

Reuters писало о планах международного агентства Moody's понизить рейтинг SVB. Это также оказало немалую роль в его банкротстве.

Минфин США после банкротства SVB заверял американцев в устойчивости финсистемы страны. Федеральная корпорация по страхованию депозитов США (FDIC) начала контролировать депозиты клиентов на 175 миллиардов долларов.

Напомним, что в Украине ликвидируют "Банк Форвард", принадлежащий российскому предпринимателю Рустаму Тарико. Он является главой совета директоров банка "Русский стандарт".

Сотрудники СБУ ранее обыскивали офисы "Айбокс Банка" по делу о возможной причастности финучреждения к отмыванию финансов игорного бизнеса. НБУ отправил этот банк на ликвидацию решением от 7 марта 2023 года.