Чи намічається криза: у НБУ оцінили, як банкопад у США вплине на Україну

Хоча Україна зараз і не є активним учасником світових фінансових ринків, у Нацбанку уважно стежать за кризою у США та оцінюють ризики.

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Банківський сектор України не відчує вагомого впливу від банкрутств великих банків США та Європи. Про це 22 березня 2023 року заявив в інтерв'ю виданню "НВ.Бізнес" голова НБУ Андрій Пишний.

Причина, через яку криза не торкнеться українського банківського ринку: в умовах війни наша країна не є активним учасником світових фінансових ринків.

"Втім, традиційно ми ретельно проаналізуємо всі можливі ефекти та ризики та врахуємо їх в оновленому квітневому макропрогнозі НБУ", — зазначив він.

Також Андрій Пишний має сумніви, що глобальна банківська криза якось зможе вплинути на міжнародну підтримку України з боку США та Європейського Союзу. Все тому, що обсяги підтримки вже закладені у фінансові плани держав на 2023 рік.

Нагадаємо, 10 березня фінансові регулятори штату Каліфорнія (США) оголосили про введення тимчасової адміністрації Федеральної корпорації страхування депозитів у Silicon Valley Bank (SVB) з активами близько $209 млрд. Вже за два дні після краху SVB Федеральна корпорація зі страхування депозитів також взяла під свій контроль інший американський банк Signature Bank з активами у розмірі $110,36 млрд.

Тим часом економіст, член товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран пояснив Фокусу, що головними передумовами до банкрутства банків у США стало швидке зростання відсоткових ставок, зокрема з іпотечних паперів у США. Справа в тому, що в червні 2022 року інфляція досягла пікового рівня в 9,1%, і щоб її вгамувати Федеральна резервна система (ФРС) поступово підвищила облікову ставку до 4,75%. Але стратегія SVB, мабуть, не враховувала можливе прискорення інфляції у США та відповідну корекцію ставки з боку ФРС.

"SVB 5-7 років тому дуже активно вкладався в іпотечні папери та облігації терміном обігу 5-10 років. Ставки були дуже низькими 1,5-2%, тому банк обирав довгострокові цінні папери з вищими ставками. Коли ФРС почала боротися з інфляцією і збільшувати свою ставку, на ринку ставки підвищилися, вартість портфеля цінних паперів SVB знизилася на 17-20% і ці збитки від переоцінки банк не зміг покрити капіталом", — підкреслив Шапран.

Раніше Фокус також писав, що бізнесмен Ілон Маск припустив покупку Silicon Valley Bank, найбільшого банку-банкрута в США. Деяким користувачам сподобалася ідея мільярдера, а інші просили його продати акцію Tesla на 20 мільярдів доларів.