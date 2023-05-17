Без повышения тарифов Украина не подготовится к зиме, — госэнергокомпания (видео)

По оценке директора компании "Гарантированный покупатель" Артема Некрасова, пересмотр льготного тарифа на электроэнергию для населения неизбежен. Задолженность на данный момент составляет более 31 млрд грн и растет каждый месяц по всем предприятиям отрасли.

Повышение тарифов является единственным способом подготовить энергосистему Украины к зиме. Такое заявление сделал директор госэнергокомпании "Гарантированный Покупатель" Артем Некрасов сегодня в эфире телемарафона сегодня, 17 мая.

По его оценке, пересмотр льготного тарифа на электроэнергию для населения неизбежен. Задолженность на данный момент составляет более 31 млрд грн и растет каждый месяц по всем предприятиям отрасли.

Из-за сложившейся ситуации появился выбор: либо частичное повышение тарифа на электроэнергию для населения, либо отсутствие источников на восстановление разрушенных энергообъектов. Последнее повлечет за собой отсутствие средств на подготовку энергосистемы до наступления холодов.

Сегодня, 17 мая глава парламентского комитета по энергетике и ЖКУ Андрей Герус заявил, что тарифы на электричество в Украине в ближайшее время могут вырасти сразу в два раза.

Напомним, 12 мая народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, как в ближайшее время могут измениться цифры в платежках украинцев. Кроме того, даже после пересмотра тарифов, хозяйства, которые получали субсидии, в дальнейшем будут их получать.