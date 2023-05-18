Пенсии в Украине: в ПФУ рассказали, кому летом повысят выплаты

Представительница ведомства Елена Охрименко заявила, что к средине лета выплаты станут больше на 19,7%, однако итоговая сумма будет зависеть от различных факторов.

Стало известно, кого из украинцев в первую очередь коснется повышение пенсионных выплат, которое произойдет в июле. Об этом в эфире телемарафона заявила директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

В начале весны в Украине провели масштабную индексацию пенсий и повышение коснулось более 10 миллионов украинцев. Следующее повышение проведут уже летом — в июне и июле.

Увеличение размера выплат связано с особенностями перерасчета. Доплаты, которые пенсионеры должны были получать с 1 апреля, они получат лишь в начале июня — задним числом.

Относится это к работающим гражданам, согласно Закону Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, о чем Елена Охрименко и сообщила в своем заявлении.

"Пересчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне вместе с доплатой за апрель и май", — говорится в сообщении.

Причина в изменении правил отчетности страхователей об уплате единого взноса на обязательное страхование. Если ранее это происходило ежемесячно, то теперь каждый квартал.

То есть, все данные о первом квартале 2023 году Пенсионный фонд Украины получит только во второй половине мая. То есть, исходя из этого украинцы получат повышенную пенсию в июне.

Уже в июле проведут еще один перерасчет пенсий для государственных служащих, научных работников, а также сотрудников органов местного самоуправление.

Повышение будет на уровне 19,7%, однако итоговая сумма для каждого украинца будет разной.

Зависит повышение пенсии от уровня изначальной суммы. То есть, чем она выше у украинцев — тем больше повышение. Исходя из этого, у государственных служащих и ученых будет разная конечная сумма после индексации.

Напомним, 18 мая в ПФУ объяснили, кто не сможет увеличить выплаты за счет добровольных взносов. По новым правилам делать добровольно страховые взносы смогут не все граждане.