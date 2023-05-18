Веерные отключения света: кому из украинцев не будут выключать электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила правительству разработать порядок защиты некоторых потребителей электроэнергии.

В Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), хотят ввести запрет на отключение электроэнергии уязвимым потребителям. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацкомиссия направила письмо правительству, в котором инициирован вопрос внедрения порядка защиты уязвимых потребителей электрической энергии. Регулятор предлагает, чтобы правительство урегулировало вопрос защиты уязвимых потребителей электроэнергии с помощью:

определения категорий уязвимых потребителей по определенным признакам;

внедрения механизмов учета, мониторинга и контроля за принадлежностью потребителей к категории уязвимых;

принятия специальных мер защиты от отключения электроэнергии у уязвимых потребителей с целью удовлетворения потребностей таких потребителей в электрической энергии в течение определенных периодов.

Отмечается также, что в проекте учтены нормы действующего законодательства, предусматривающие оказание адресной помощи уязвимым потребителям, которые относятся к категории энергетически бедных.

Как работает сейчас украинская энергосистема

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 17мая 2023 года сообщил, что в энергосистеме уже несколько дней фиксируется дефицит электроэнергии в вечернее время суток. Причина: подавляющее большинство работающих блоков АЭС остановились из-за плановых ремонтов.

В то же время, мощностей частично разрушенных зимой энергоблоков ТЭС тоже не хватает, поскольку часть из них тоже находится в ремонте. Тем временем потребление электричества со стороны населения растет, поскольку украинцы все чаще используют кондиционеры и холодильное оборудование.

Но, по словам Владимира Кудрицкого, энергетики пока не видят причин для введения веерных отключений света. Дефицит мощности страна собирается покрывать за счет импорта тока из Европы и с помощью увеличения мощности тепловой генерации

К слову, 18 мая стало известно, что Украина возобновляет импорт электроэнергии из Евросоюза. Известно, что ток в Украину будет поступать из Словакии.