Своего тока не хватает: Украина начала импортировать электроэнергию из Евросоюза

По информации "Укрэнерго", в ночные и дневные часы, когда в энергосистеме есть избыток мощности и снижено потребление, продолжается экспорт в Молдову и Польшу.

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Украина с 18 мая 2023 года возобновляет импорт электроэнергии из Евросоюза, чтобы покрыть дефицит тока на фоне ремонтных работ на большинстве блоков АЭС. При этом экспорт электроэнергии сохраняется, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Сегодня днем в течение трех часов будет идти небольшой импорт из Словакии", — сказано в сообщении.

По информации компании, в ночные и дневные часы, когда в энергосистеме есть избыток мощности и снижено потребление, продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу.

Также отмечается, что сейчас электроэнергией обеспечены все потребители в Украине.

"Вчера при прохождении вечернего пика ограничения потребления не применялись. Для обеспечения потребления электроэнергии были задействованы все резервы мощности на гидро- и тепловых электростанциях".

Тем временем в вечерние часы, 18 мая, прогнозируется такой же уровень потребления, как и накануне, для покрытия которого будут задействованы все имеющиеся резервы мощности.

Напомним, еще в ноябре 2022 года Украина провела тестовую поставку импорта электроэнергии из Евросоюза из-за дефицита мощности в энергосистеме, который возник после российских ракетных обстрелов. Сообщалось, что государственной энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" успешно осуществил тестовый импорт электроэнергии из Словакии мощностью 1 МВт в течение двух часов.

Добавим, что все энергообъекты Украины из-за массированных ракетных и дроновых атак со стороны ВС РФ этой зимой работали в критических условиях. Оккупанты начиная с октября 2022 года десятки раз атаковали объекты магистральных сетей "Укрэнерго". В результате атак инфраструктура получила масштабные и сложные повреждения.

Напомним также, что в "Укренерго" 17 мая рассказали, будут ли летом украинцам отключать свет. По словам председателя компании Владимира Кудрицкого, дефицит генерации собираются покрывать за счет импорта тока из Европы и с помощью увеличения мощности тепловой генерации