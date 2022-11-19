Украина протестировала очередную поставку электроэнергии из Словакии, — АО "ЭКУ"

Согласно заявлению пресс-службы "Энергетической компании Украины", за два часа удалось успешно импортировать электроэнергию мощностью 1 МВт. Возможность получения электричества из Словакии проверяется на случай необходимости.

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В субботу, 19 ноября, государственной энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" провела повторную тестовую поставку импорта электроэнергии из Евросоюза. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Энерготрейдер успешно осуществил тестовый импорт электроэнергии из Словакии мощностью 1 МВт в течение двух часов.

Пресс-служба компании напомнила, что за последний месяц это уже вторая подобная поставка, первая состоялась 27 октября.

В "ЭКУ" пояснили, что импорт электроэнергии не связан с коммерческой целью, а проводится с тем, чтобы проверить возможности получения электроэнергии из Словакии на случай необходимости.

Гендиректор компании Виталий Бутенко пояснил, что в перспективе Словакия может помочь стабилизировать энергоинфраструктуру Украины на фоне продолжающихся обстрелов со стороны ВС РФ.

Возможности импорта тестируются для того, чтобы у страны были дополнительные инструменты поддержки энергосистемы.

Напомним, что НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на электроэнергию: судя по всему, в 2023 году тариф на передачу электроэнергии повысится в 1,5 раза, а на диспетчеризацию — в 4,5.

Ранее Фокус сообщал, что из-за экстренных отключений света в Киеве систему ограничили на рекордные мегаватты. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко пояснил, что сведения о масштабе и статусе ремонтных работ не публикуются по соображениям безопасности.