Україна протестувала чергове постачання електроенергії зі Словаччини, — АТ "ЕКУ"

За заявою пресслужби "Енергетичної компанії України", за дві години вдалося успішно імпортувати електроенергію потужністю 1 МВт. Можливість отримання електрики зі Словаччини перевіряється у разі потреби.

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У суботу, 19 листопада, державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" провела повторне тестове постачання імпорту електроенергії з Євросоюзу. Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

Енерготрейдер успішно здійснив тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт протягом двох годин.

Пресслужба компанії нагадала, що за останній місяць це вже друга така доставка, перша відбулася 27 жовтня.

В "ЕКУ" пояснили, що імпорт електроенергії не пов'язаний із комерційною метою, а проводиться для того, щоб перевірити можливості отримання електроенергії зі Словаччини на випадок необхідності.

Гендиректор компанії Віталій Бутенко пояснив, що в перспективі Словаччина може допомогти стабілізувати енергоінфраструктуру України на тлі обстрілів з боку ЗС РФ.

Можливості імпорту тестуються для того, щоб країна мала додаткові інструменти підтримки енергосистеми.

Нагадаємо, що НКРЕКУ схвалила підвищення тарифів на електроенергію: судячи з усього, у 2023 році тариф на передачу електроенергії підвищиться у 1,5 раза, а на диспетчеризацію — у 4,5.

Раніше Фокус повідомляв, що через екстрені відключення світла в Києві систему обмежили на рекордні мегавати. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснив, що відомості про масштаб та статус ремонтних робіт не публікуються з міркувань безпеки.