Лидеры G7 в Хиросиме обсудили вопрос войны в Украине: какие изменения ждут нашу страну

В Японии 19 мая 2023 года стартовал саммит стран "Большой семерки". Лидеры государств в первый же день мероприятия говорили про Украину и приняли несколько важных решений.

Лидеры "Большой семерки" (G7) обязались не отказываться от мер для выявления, замораживания, ареста и конфискации активов тех физических и юридических лиц, которые попали под санкции в связи с агрессией России. Кроме того партнеры пообещали и дальше поддерживать Украину в войне против России. Об этом сказано в заявлении G7 по итогам саммита в Хиросиме.

"Мы вновь подтверждаем, что, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся без движения до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", — сказано в документе.

Также лидеры "Большой семерки" не отказывать Украине в финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке. Она будет продолжаться столько, сколько нужно. Кроме того, в ходе саммита было озвучено о новых действиях для поражения РФ в войне.

"Выражаем глубокие соболезнования и сочувствие украинскому народу по поводу его утраты и страданий. Мы чествуем украинский народ за мужественное сопротивление. Наша поддержка Украины не пошатнется", – говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры G7 гарантировали экономическую поддержку в течение 2023-2024 годов и пообещали помочь в восстановлении страны после войны.

Напомним, несколько дней назад в Исландии состоялся саммит Совета Европы, на котором было объявлено о создании международного реестра ущерба, который Россия нанесла Украине с момента полномасштабного вторжения. В нем будут фиксироваться все факты нанесенного ущерба и требования о компенсации.

Ранее сообщалось, что Украина хочет добиться от России выплат репараций на сумму не менее 300 млрд долларов. Эти деньги — эквивалент замороженных активов Банка РФ в странах "Большой семерки".

Также Фокус писал, что страны "Большой семерки" готовы запретить весь импорт алмазов, меди, алюминия и никеля из РФ. По информации Министерства экономики Украины, на импорте каучука и алмазов Российская Федерация ежегодно зарабатывала до $2 млрд.