Не только из-за кредитов: украинцам рассказали, почему можно оказаться в реестре должников

В Украине для должников предусмотрен ряд санкций, среди которых – ограничение на открытие новых банковских счетов и блокирование текущих.

После начала полномасштабной войны количество граждан в Едином реестре должников выросло на 615 000, или на 8%. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Отмечается, что сейчас количество число долгов пересекло границу 8 млн, тогда как в феврале 2022-го их насчитывалось 7,44 млн. В довоенном 2021 году годовой прирост был на уровне 1,5 млн долгов, или 29%.

Топ причин, по которым украинцы попадают в Реестр должников

Почти четверть всех долгов — 24,6% — взыскание средств в пользу государства.

Еще 21,4% — долги из-за неуплаченных вовремя штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности за время полномасштабной войны прирост количества таких долгов составил +23%.

По каким причинам украинцы попадают в реестр должников Фото: opendatabot

Самое масштабное сокращение количества задолженностей с начала войны фиксируют в категории "взыскания средств", в которую, в частности, входят и долги по кредитам. Их количество стало меньшим на 29%. В общем количестве доля этих задолженностей составляет 18%.

Самой прогрессирующей стала категория долгов по уплате штрафов за административные правонарушения. За период полномасштабного вторжения их количество выросло более чем на 27%.

Более чем на 22% возросло количество долгов за коммуналку. По состоянию на май 2023 года их доля в общем количестве задолженностей равна 8%.

Наименее малочисленной, как и в предыдущие годы, остается категория долгов по алиментам — чуть больше 2,5% от общего количества задолженностей.

Напомним, в Украине с 9 мая 2023 года перестало действовать постановление Кабмина, в рамках которого Государственной исполнительной службе запрещалось арестовывать счета украинцев на сумму менее 100 тысяч гривен во время военного положения. Причина: вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".

Также ранее Фокус писал, о расширении оснований для раскрытия банками банковской тайны.