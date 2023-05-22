Субсидии украинцам будут назначать по-новому: что изменилось

В Пенсионном фонде рассказали, как именно изменились правила и кому из украинцев нужно заново обращаться в госструктуры.

В Украине изменился механизм предоставления отдельных видов денежной помощи, льгот и жилищных субсидий. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Какие изменения произошли

Возможность оформить субсидию появилась у граждан, которые были в плену больше месяца. Также, если зарегистрированное или фактическое место жительства отличается от адреса домохозяйства, во время назначения не учитываются доходы лиц, которые находятся в плену, считаются безвестно отсутствующими или без вести пропавшими.

Субсидию, как и дальше, будут назначить только по одному месту жительства – зарегистрированному, задекларированному или фактическом Предусмотрены и другие изменения:

для расчета размера субсидий в отопительный сезон домохозяйствам, которые остались без централизованного тепло- или газоснабжения и для обогрева используют бытовые электроприборы, применяются социальные нормативы для индивидуального отопления;

ограничение срока, предоставляемого для исправления ошибки в заявлении или декларации на время болезни заявителя – можно продлевать на время болезни, но не дольше окончания отопительного или неотопительного сезона;

обязательство в течение 30 дней информировать уполномоченный орган, если лицо из состава домохозяйства или член семьи находились за границей свыше 60 дней в период, за который учитываются доходы.

Большинство изменений органы ПФУ реализуют автоматически, то есть гражданам необязательно обращаться в госструктуру. Однако некоторым получателям для оформления выплаты с учетом новых условий следует обратиться в Пенсионный фонд. В частности, это касается представителей домохозяйств, в составе которых находятся лица, находящиеся в плену.

Кому и куда подавать заявление на субсидию?

Заявление и декларацию на получение субсидии нужно подавать таким группам:

в домохозяйстве есть внутренние переселенцы;

члены домохозяйства арендуют жилые помещения и платят за услуги ЖКХ;

число фактически проживающих в домохозяйстве меньше, чем зарегистрированных.

Документы на назначение жилищных субсидий и льгот подаются в органы ПФУ лично, по почте, через веб-портал или мобильное приложение электронных услуг ПФУ.

В отопительный сезон, по подсчетам СМИ, украинцы в среднем получали до 1600 гривен субсидии в месяц в отопительный сезон. Также напомним, что Кабмин Украины 21 апреля запретил взимать долги за услуги ЖКХ с переселенцев и проживающих в районе ведения боевых действий.