Выплаты переселенцам: украинцам объяснили, отменят ли помощь в 2023 году

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, что будет происходить в 2023 году с выплатами для переселенцев.

В течение 2023 года государство продолжит поддерживать вынужденных переселенцев, выплачивая им всю необходимую денежную помощь. Об этом 23 мая сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

По ее словам, все социальные выплаты для внутренне перемещенных лиц будут сохранены, ведь нельзя утверждать, что большинство ВПЛ уже получили финансовую независимость. Поэтому очень важно продолжать выплачивать причитающиеся им средства и дать возможность встать на ноги.

"Моя позиция остается неизменной – в текущем году мы должны сохранить все выплаты ВПЛ", – подчеркнула Ирина Верещук.

В то же время, в начале мая этого года министр социальной политики Оксаны Жолнович сообщила, что некоторым переселенцам могут прекратить выплачивать 2 тысячи грн на взрослого человека и 3 тысячи грн на человека с инвалидностью. Выплаты хотят заменить адресной помощью.

"Наверное, логично было бы смотреть с учетом адресности, ведь сегодня мы платим всем и мы не проверяем — а может человек уже работает, а может он вообще уже работал. Все-таки, если ты год работал, то какую-то подушку относительной стабильности себе обеспечил", — рассказала она.

Какие выплаты предусмотрены ВПЛ в 2023 году

Социальная помощь предоставляется следующим категориям граждан :

выехавших из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные;

в которых осталось непригодное для проживания или разрушенное жилье и они подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через портал "Действие";

имеющие документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных российской агрессией;

кто получал ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;

граждане, повторно переместившиеся с временно оккупированных или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.

Между тем, в Минреинтеграции признали, что вынужденным переселенцам задерживают выплаты. Так, 22 мая вице-премьер Ирина Верещук заявила, что задолженность перед переселенцами должна быть немедленно погашена.