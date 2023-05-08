В Украине некоторых переселенцев хотят оставить без выплат: что задумали власти

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, к концу года в бюджете могут закончиться заложенные деньги для выплат переселенцам, поэтому государство хочет выплачивать средства только самым уязвимым категориям населения.

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В Украине некоторым переселенцам хотят отменить денежную помощь на проживание, размер которой составляет 2 тысяч грн на взрослого человека и 3 тысячи грн на человека с инвалидностью, заменив их адресными выплатами. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, государство хочет помочь таким людям реинтегрироваться в общество, найти работу, поддержать их, чтобы они стали экономически самостоятельными.

"Наверное, логично было бы смотреть с учетом адресности, ведь сегодня мы платим всем и мы не проверяем — а, может, человек уже работает, а может он вообще уже работал. Все-таки, если ты год работал, то какую-нибудь подушку относительной стабильности себе обеспечил", — отметила Жолнович.

Чиновница добавила, что заложенных в этом году средств на выплату денежной помощи может не хватить до конца 2023 года, поскольку количество нуждающихся в поддержке людей не снижается. Поэтому деньги лучше предоставлять самым уязвимым слоям населения и только переехавшим в безопасные регионы.

"Я думаю, мы будем думать об адресности. И сообщества внутренне перемещенных лиц понимают, что нет смысла всю жизнь платить — плохо такой статус за человеком закреплять, потому что он должен становиться полноценным членом общины, жить, как все. Не надо нам стигматизировать людей", — подытожила Оксана Жолнович.

Какие выплаты предусмотрены ВПЛ в 2023 году

Социальная помощь полагается следующим категориям граждан:

которые выехали из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных;

у которых осталось непригодное для проживания или разрушенное жилье и они подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через портал "Дія";

у которых есть документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных российской агрессией;

кто получал ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;

граждане, повторно переместившиеся с временно оккупированных территорий или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.

Ранее Фокус писал, что в Украине собираются реализовать программу, в рамках которой для переселенцев будут построены пятиэтажные дома в 16 областях. В этих регионах появятся по 2 тысячи квартир.